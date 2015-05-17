В центре Красноярска за пару часов «наловили» 15 любителей тонировки

На ул. Карла Маркса в Красноярске за два часа остановили 15 водителей, нарушающих правила тонировки. У одного из них не было права управления автомобилем, сообщили в пресс-службе полка ДПС.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Напомним, штраф за чрезмерную тонировку составляет 500 рублей. Четверо автомобилистов сняли тонировочную пленку на месте, остальным выдали требования об устранении нарушения. За игнорирование этих требований автомобилистам грозит до 15 суток административного ареста.

В ведомстве напомнили, что уровень светопропускаемости стекол для лобового стекла должен составлять не менее 75 %, для передних окон — не менее 70 %.