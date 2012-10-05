Охотник за аккумуляторами оставил без сотовой связи целый район

Вор-рецидивист оставил без сотовой связи Козульский район, украв аккумуляторы с вышки.

Как рассказали в районной полиции, на днях в районе без видимых причин пропала сотовая связь. Участковый отправился проверить состояние вышки сотовой связи и обнаружил там мужчину, который грузил в автомобиль скрученные с вышки аккумуляторные батареи. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Телефонная связь в районе вскоре была восстановлена.

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Подозреваемым оказался 53-летний житель поселка Новочернореченский, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.