Пожар оставил железногорцев без телефонов и интернета

Пожар в колодце муниципальной «Городской телефонной сети» оставил без связи половину Железногорска, сообщило 22 мая местное издание «Город и горожане».

Возгорание произошло в колодце с кабелями «Городской телефонной сети» около дома № 51а на проспекте Ленинградском. «В результате повреждены 5 тысяч портов, у многих железногорцев в 3 и 5 микрорайонах отключились телефоны, интернет и сеть радиовещания. Руководство предприятия определяет объемы повреждений, способы устранения неполадок и нанесенный ущерб», — пояснили в издании.

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Информацию о пожаре в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили. Был ли это поджог, как утверждают местные СМИ, — еще предстоит выяснить пожарным.

Получить комментарий в городской администрации или на предприятии не получилось из-за отключенных телефонов.