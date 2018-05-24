Красноярский пансионат обвинили в гибели 18 стариков

Директору пансионата для престарелых в поселке Емельяново предъявлено обвинение в причинении смерти 18 постояльцам вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, ситуацией в доме престарелых «Калина красная» в Емельяново заинтересовались еще в 2015 году. Родные постояльцев сообщали о нарушениях, а также о своих подозрениях в неестественности смерти постояльцев. В ходе проверки выявлено большое количество нарушений, в том числе прием пациентов без медицинских документов, отсутствие пожарных извещателей и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи подтвердили причастность к совершению преступления директора пансионата. По версии следствия, с сентября 2011 по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых граждан договоры, стоимость которых варьировалась от 15 до 30 тыс. в месяц и выше. В договоре были прописаны услуги по предоставлению места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья — вызов скорой помощи.

«После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем около двух недель, — рассказали в ГСУ. — При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате чего наступала смерть».

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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявила нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках Роспотребнадзором и не была устранена директором.

В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых граждан. Потерпевшими по делу признали 15 человек — родственники погибших стариков.

Обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. В настоящее время пансионат продолжает свою деятельность под другим названием — его в управлении не уточнили.

Расследование уголовного дела продолжается.