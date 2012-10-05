На Красноярской ГЭС пройдет бесплатное обследование для женщин

Программа «Женское здоровье» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» совместно с компанией Philips и ПАО «Красноярская ГЭС» (входит в компанию «ЕвроСибЭнерго», которая принадлежит En+ Group) организуют бесплатное медицинское обследование женщин в рамках социальной инициативы против рака груди #япрошла. Бесплатный осмотр можно будет пройти 29-31 мая на Красноярской ГЭС.

29-30 мая сотрудницы Красноярской ГЭС и их родные прямо на рабочем месте смогут принять участие в диагностическом исследовании на инновационном оборудовании Philips и получат консультацию от ведущих специалистов краевого онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского. 31 жительница Дивногорска, записавшаяся заранее, также примет участие в клиническом исследовании.

Это второй этап реализации программы. Осенью прошлого года врачи-маммологи и представители Фонда провели для сотрудниц ГЭС лекцию по профилактике рака молочной железы и рассказали о мерах, которые необходимо предпринимать, чтобы уберечь себя от данного заболевания. Акция оказалась востребованной. В этот раз на диагностическое обследование и индивидуальную консультацию к врачу записалось около 170 женщин.

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По итогам акции пройдет мероприятие с участием главного врача онкологического диспансера Андрея Модестова, журналиста Юлии Чанчиковой, бизнес-тренера Юлии Ладыгиной и представителей организаторов — программы «Женское здоровье» Фонда «Вольное Дело», компании Philips и En+ Group. На мероприятии эксперты обсудят новейшие методы профилактики, диагностики и лечения рака молочной железы, а также расскажут о планах по реализации социальной инициативы #япрошла.

Рак груди — самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин и одновременно — самый излечимый вид рака. При выявлении новообразований на ранних стадиях вероятность выздоровления возрастает в несколько раз. Именно поэтому девушкам и женщинам от 18 до 40 лет рекомендуется раз в год консультироваться со специалистом, а после 40 лет необходимо проводить маммографическое исследование.

В Красноярском крае злокачественные новообразования молочной железы на протяжении нескольких последних лет стоят на первом месте в структуре женской заболеваемости. По данным ВОЗ, свыше миллиона женщин по всему миру ежегодно заболевают раком молочной железы. В России с новообразованиями молочных желез сталкивается более 62 000 женщин ежегодно. Эффективность ранней диагностики рака груди — объективная реальность, доказанная фактами: своевременная постановка диагноза ведет к полному излечению в 94 % случаев.