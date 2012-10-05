В Красноярске в 13-й раз открыли Всероссийский антитеррористический форум

Сегодня, 24 мая, в МВДЦ «Сибирь» торжественно открылся Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Мероприятие уникально тем, что является крупнейшей площадкой, на которой ежегодно собираются представители федеральной и региональной власти, специалисты спецслужб и силовых ведомств, а также неравнодушные к проблеме террористической угрозы горожане, школьники и молодежь.

В ходе торжественной церемонии открытия первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко отметил, что в Красноярске форум проводится в тринадцатый раз.

«Я думаю, что те люди, которые разрабатывали это мероприятие, смотрели на шаг вперед. Мы видим, как с каждым днем нарастает террористическая угроза, как поднимают голову международные террористические организации. Мы помним террористический акт, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, буквально вчера был теракт в Великобритании. В этом смысле актуальность обсуждаемых на форуме вопросов не вызывает никаких сомнений», — заключил спикер.

В рамках форума в этом году предусмотрена масштабная деловая программа, ключевым событием которой стала всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма.

По мнению заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексея Ковалева, решения, разработанные на форуме в прошлом году, удалось воплотить в жизнь. В этом году экспертам также предстоит выработать решения, которые уже завтра будут использоваться на практике.

«Конференция предназначена для того, чтобы компетентные сотрудники обменялись мнениями и нашли в своей деятельности то, что можно распространить на всю территорию Российской Федерации. Терроризм не стоит на месте, он совершенствуется, появляются новые угрозы. Новые формы противодействия терроризму нужны нам всем», — подчеркнул Ковалев.

Форум интересен не только представителям силовых ведомств и профильных организаций, но и простым красноярцам, и молодому поколению. «Форум направлен на профилактику возникновения террористических угроз. Здесь собираются компетентные специалисты со всей России. С учетом того, что это комплексная работа, у нас существуют площадки для школьников. Если „фундамент“ крепкий, то крайне тяжело подростка привлечь на негативную сторону — все закладывается на этом этапе, поэтому мы уделяем большое внимание тем площадкам, которые здесь организованы, а их около 30», — рассказал генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян.

Церемония открытия завершилась подведением итогов конкурса детского рисунка, темой которого стало противодействие терроризму. Свои работы представили воспитанники детских домов Красноярского края. Победители получили ценные призы от организаторов — смартфоны, цифровые фотоаппараты, телевизоры и другую цифровую технику.

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После открытия для гостей состоялись эффектные показательные выступления спецслужб на уличной площадке. Бойцы Росгвардии, ОМОНа и СОБРа разыграли для зрителей сцену из боевика с погонями, стрельбой и освобождением «заложников».

Форум продлится до 26 мая включительно. Красноярцев пригласили прийти на площадку всей семьей — здесь можно увидеть выставку спецтехники, оружие, экипировку, научиться правилам оказания первой помощи, противопожарной безопасности и поведению на воде, авто- и ж/д дорогах; потренироваться в клубе боевых искусств, пройти подготовку спецназа, сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19).