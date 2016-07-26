В Красноярске открылись сразу две выставки о строительстве и комфортном проживании

В красноярском МВДЦ «Сибирь» стартовали сразу два специализированных проекта — XXV выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» и V выставка инженерного оборудования и климатической техники «КлиматАкваТЭкс». На одной площадке можно выбрать проект дома, материалы для его возведения, дизайна и ремонта.

Обращаясь к участникам и гостям, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев выразил надежду, что выставки и проходящая в рамках деловой программы конференция «Город. ЖКХ. Экология» дадут ответы на все накопившиеся вопросы.

Тему поддержал советник губернатора края Анатолий Матюшенко:

«Интерес населения к собственному обустройству растет из года в год. Это можно видеть и по количеству участников, и по числу посетителей. Выставка позволяет нам увидеть то новое и современное, благодаря чему создается уют в наших домах. В последнее время часть населения стремится жить индивидуально — и на выставке можно узнать, как сделать свое жилье уютным, комфортным, доступным — таким, в котором хочется жить. Однако еще больше людей сегодня живут в многоквартирных домах. И как сделать в них наиболее комфортную обстановку — это одна из главных тем нашей выставки и конференции».

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян: «Сегодня стартуют две выставки: одна молодая — отмечает юбилей в пять лет, другая имеет более серьезный опыт — 25 лет. Ежегодно они демонстрируют не только количественный, но и качественный рост. Я считаю, что тот интерес, который проявляется специалистами и рядовыми гражданами, доказывает, что здесь предлагаются актуальные решения, востребованные временем новейшие технологии, которые делают нашу жизнь лучше и комфортнее. В целом вся наша работа направлена на то, чтобы благодаря таким проектам делались определенные позитивные шаги в жизни нашего региона и в развитии конкретной отрасли».

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Добавим, что на выставках представлены новейшие технологии в малоэтажном домостроении и деревянном зодчестве, облицовке и отделке зданий, большой выбор систем отопления и теплоснабжения, а также новейшие системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Работа выставок продлится до 19 мая в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте www.krasfair.ru.