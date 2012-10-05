«Начался маленький роман»: прославленный театр прибыл на гастроли в Красноярск

В Красноярске начался фестиваль «Театральный синдром», организованный Фондом Михаила Прохорова. Цель проекта — познакомить красноярских зрителей с лучшими спектаклями российских и европейских театральных коллективов. В этом году гостем фестиваля стал Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета. В программе — постановки по произведениям четырех величайших авторов: Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова и Бертольда Брехта.

На вопрос почему, именно эти спектакли труппа привезла на «Театральный синдром», главный режиссер театра им. Ленсовета, обладатель множества премий, в том числе и «Золотой маски» Юрий Бутусов рассказал:

«Эти спектакли представляют собой последние годы жизни театра и то, как он развивается. Там представлена и молодежь, которая сегодня будет играть спектакль „Кабаре Брехт“ и старшее поколение. Пока мы испытываем только волнение и благодарность. Во время гастролей театр мобилизуется и чувствует себя как-то по-особенному — это очень важный для нас этап».

В продолжение темы директор театра Валерий Градковский добавил: «Спектакли Юрия Николаевича являются современным лицом нашего театра и мы хотим его вам показать». Также он отметил, что команде театре особенно приятно быть гостями фестиваля, так как в последний раз труппа приезжала с гастролями в Красноярск 35 лет назад.

Первый заместитель министра культуры Красноярского края Гельруд Наталия подчеркнула важность прибытия в Красноярск одного из лучших театров России:

«Сказать о том, что нам просто безумно приятно принимать в этом году прославленный российский театр и замечательного режиссера — это значит не сказать ничего. Благодаря тем проектам, которые осуществляются при поддержке Фонда Михаила Прохорова, безусловно, театральная жизнь Красноярского края показывает серьезное развитие. Хотя бы уже то, что в этом году впервые 6 театров края были представлены на фестивале „Золотая маска“, — это огромное достижение. Этот фестиваль для нас особенно важен, потому что мы, как регион достаточно отдаленный, можем увидеть лучшие образцы современного искусства своими глазами».

Коллектив театра им. Ленсовета пробудет в Красноярске 12 дней и представит зрителям следующие постановки: «Кабаре Брехт», «Макбет. Кино», «Город. Женитьба. Гоголь», «Три сестры» и специальную акцию Юрию Бутусова «Мама» по пьесе Аси Волошиной. Сегодня днем перед вечерним спектаклем труппу познакомили с главными достопримечательностями Красноярска.

«Мы побывали на Красноярской ГЭС, некоторые актеры даже искупались. Это было потрясающее зрелище. Мы начали знакомиться с вашим городом. Можно сказать, что у нас начался маленький роман, посмотрим чем он закончится» — поделился Юрий Бутусов.

Добавим, спектакли будут проходить на сценах Драматического театра им. А. С. Пушкина, Красноярского государственного театра оперы и балета и Красноярского ТЮЗа. Красноярцы расхватали основную часть билетов на гастроли петербургского театра за первые часы.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке правительства Красноярского края.