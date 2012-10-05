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«Начался маленький роман»: прославленный театр прибыл на гастроли в Красноярск
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«Начался маленький роман»: прославленный театр прибыл на гастроли в Красноярск

24 мая 18:14
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В Красноярске начался фестиваль «Театральный синдром», организованный Фондом Михаила Прохорова. Цель проекта — познакомить красноярских зрителей с лучшими спектаклями российских и европейских театральных коллективов. В этом году гостем фестиваля стал Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета. В программе — постановки по произведениям четырех величайших авторов: Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова и Бертольда Брехта.

На вопрос почему, именно эти спектакли труппа привезла на «Театральный синдром», главный режиссер театра им. Ленсовета, обладатель множества премий, в том числе и «Золотой маски» Юрий Бутусов рассказал:

«Эти спектакли представляют собой последние годы жизни театра и то, как он развивается. Там представлена и молодежь, которая сегодня будет играть спектакль „Кабаре Брехт“ и старшее поколение. Пока мы испытываем только волнение и благодарность. Во время гастролей театр мобилизуется и чувствует себя как-то по-особенному — это очень важный для нас этап».

В продолжение темы директор театра Валерий Градковский добавил: «Спектакли Юрия Николаевича являются современным лицом нашего театра и мы хотим его вам показать». Также он отметил, что команде театре особенно приятно быть гостями фестиваля, так как в последний раз труппа приезжала с гастролями в Красноярск 35 лет назад.

Первый заместитель министра культуры Красноярского края Гельруд Наталия подчеркнула важность прибытия в Красноярск одного из лучших театров России:

«Сказать о том, что нам просто безумно приятно принимать в этом году прославленный российский театр и замечательного режиссера — это значит не сказать ничего. Благодаря тем проектам, которые осуществляются при поддержке Фонда Михаила Прохорова, безусловно, театральная жизнь Красноярского края показывает серьезное развитие. Хотя бы уже то, что в этом году впервые 6 театров края были представлены на фестивале „Золотая маска“, — это огромное достижение. Этот фестиваль для нас особенно важен, потому что мы, как регион достаточно отдаленный, можем увидеть лучшие образцы современного искусства своими глазами».

Театральная афиша Красноярска

Коллектив театра им. Ленсовета пробудет в Красноярске 12 дней и представит зрителям следующие постановки: «Кабаре Брехт», «Макбет. Кино», «Город. Женитьба. Гоголь», «Три сестры» и специальную акцию Юрию Бутусова «Мама» по пьесе Аси Волошиной. Сегодня днем перед вечерним спектаклем труппу познакомили с главными достопримечательностями Красноярска.

«Мы побывали на Красноярской ГЭС, некоторые актеры даже искупались. Это было потрясающее зрелище. Мы начали знакомиться с вашим городом. Можно сказать, что у нас начался маленький роман, посмотрим чем он закончится» — поделился Юрий Бутусов.

Добавим, спектакли будут проходить на сценах Драматического театра им. А. С. Пушкина, Красноярского государственного театра оперы и балета и Красноярского ТЮЗа. Красноярцы расхватали основную часть билетов на гастроли петербургского театра за первые часы.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке правительства Красноярского края.

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