К списку возможных хедлайнеров дня города добавился рэпер

В администрации Красноярска назвали имя еще одного претендента на роль главного музыканта во время празднования Дня города.

Напомним, на этой неделе в мэрии должны сообщить имя хедлайнера праздника. Чиновники рассказывали, что переговоры ведутся с Ёлкой, Верой Брежневой и певицей Максим. Точно известно, что на одной из площадок выступит финалистка шоу «Голос» Дарья Антонюк.

Сегодня в мэрии подтвердили приглашение еще одного гостя — рэпера L’One. Однако будет ли он главным музыкантом на празднике — там не сообщили. Ранее в управлении культуры поясняли, что решение о хедлайнере будет зависеть от загруженности артистов и цены за концерт.

Материалы по теме У красноярских детей отобрали карнавал на 1 июня

В прошлом году выбор мэрии жителей разочаровал и удивил, поэтому в этом году депутат Законодательного Собрания Александр Глисков предложил главе города спросить совета у жителей. Чиновники не прислушались, посчитав, что через опрос в соцсети народное мнение не узнаешь.

Добавим, L’One (Леван Горозия) — российский рэпер грузинского происхождения, начавший сольное творчество на лейбле Black Star. Сообщается, что он родился в Красноярске в 1985 году, однако вскоре переехал.