>
>
Буйная девушка выделывала па, лежа на проезжей части проспекта Мира (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Буйная девушка выделывала па, лежа на проезжей части проспекта Мира (видео)

25 мая 12:28
17

В центре Красноярска — на проспекте Мира — молодая женщина лежала на проезжей части и пыталась танцевать. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС города, сотрудник которого и задержал дебоширку, инцидент произошел 24 мая около 10 часов утра возле дома № 85 на проспекте Мира.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что девушка сначала лежала посреди проезжей части, а затем села, стала раздеваться и исполнять танцевальные движения руками и ногами. При этом она разговаривала театральным голосом — не исключено, что она декламировала стихи. Большинство водителей спокойно проезжали мимо.

Неадекватная женщина на пр. Мира

Видео: vk.com/kraschp

Все это продолжалось несколько минут, пока странную девушку не заметил экипаж полка ДПС, который проезжал мимо. Полицейский силой переместил девушку на обочину, но она убежала от него и даже пыталась ударить. Девушка активно сопротивлялась, но на помощь стражу порядка пришли еще двое мужчин — очевидцы. Вместе они оттащили дебоширку на обочину, где очевидцы удерживали ее, а полицейский вызывал медиков. О причинах странного поведения женщины и ее состоянии не сообщается.

Мнения красноярских интернет-пользователей на этот счет разошлись. Одни предположили, что такое поведение могли спровоцировать наркотики, алкоголь или резкая жара, другие связали ее действия с какой-либо болезнью. Пользователи соцсетей также отметили силу девушки, с которой еле совладали трое взрослых мужчин.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать