Буйная девушка выделывала па, лежа на проезжей части проспекта Мира (видео)

В центре Красноярска — на проспекте Мира — молодая женщина лежала на проезжей части и пыталась танцевать. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС города, сотрудник которого и задержал дебоширку, инцидент произошел 24 мая около 10 часов утра возле дома № 85 на проспекте Мира.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что девушка сначала лежала посреди проезжей части, а затем села, стала раздеваться и исполнять танцевальные движения руками и ногами. При этом она разговаривала театральным голосом — не исключено, что она декламировала стихи. Большинство водителей спокойно проезжали мимо.

Все это продолжалось несколько минут, пока странную девушку не заметил экипаж полка ДПС, который проезжал мимо. Полицейский силой переместил девушку на обочину, но она убежала от него и даже пыталась ударить. Девушка активно сопротивлялась, но на помощь стражу порядка пришли еще двое мужчин — очевидцы. Вместе они оттащили дебоширку на обочину, где очевидцы удерживали ее, а полицейский вызывал медиков. О причинах странного поведения женщины и ее состоянии не сообщается.

Мнения красноярских интернет-пользователей на этот счет разошлись. Одни предположили, что такое поведение могли спровоцировать наркотики, алкоголь или резкая жара, другие связали ее действия с какой-либо болезнью. Пользователи соцсетей также отметили силу девушки, с которой еле совладали трое взрослых мужчин.