Краевым аграриям помогут с оформлением кредитов

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили изменения в поддержке местных аграриев. На комитете по делам села и агропромышленной политике министерство сельского хозяйства региона вышло с инициативой о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям при оформлении кредитов.

Про изменения в системе поддержки красноярских аграриев рассказала заместитель министра сельского хозяйства Лариса Белецкая. По данным Минсельхоза, у большинства получателей субсидий есть задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, что может помешать им в получении дешевого кредита. В частности, среди получателей, претендующих на компенсацию части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота, задолженность по состоянию на 1 февраля есть у 53 сельхозтоваропроизводителей из 78, включенных в реестр.

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Из 749 потенциальных аграриев, претендующих на получение субсидий на агротехнологические работы, повышение уровня экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв, по состоянию на 1 февраля отсутствует такая задолженность у 205 получателей.

Белецкая отметила, что разработанный на федеральном уровне механизм льготного кредитования сельхозпредприятий предполагает переход на систему, при которой процентная ставка при предоставлении кредита банком для аграриев изначально составит не более 5 % годовых.

Вместе с тем, Минсельхоз России, согласно плану льготного кредитования на текущий год, выделил Красноярскому краю недостаточный объем федеральных средств на субсидии. В связи с этим часть аграриев будет вынуждена взять в банках коммерческие кредиты под 18-20 % годовых для проведения весенних полевых работ.

«Минсельхоз предлагает включить в региональный закон статьи, которые предполагают возмещение части затрат за счет средств краевого бюджета в размере ключевой ставки, установленной ЦБ России на дату получения кредита», — сказала Лариса Белецкая.

Депутат Николай Креминский поинтересовался, в чем причина отдельных «смехотворных» задолженностей перед государством. Министр сельского хозяйства Леонид Шорохов пояснил, что всему виной ошибки бухгалтеров сельхозпредприятий и недочеты налоговых служб.

Предполагается, что на реализацию новых статей будет перенаправлено 147 млн рублей со статей на строительство объектов АПК. Объем привлеченных кредитных ресурсов при оказании данного вида господдержки составит 2 млрд 248,9 млн рублей. Эксперты краевого парламента также обратили внимание, что таким образом краевой Минсельхоз возвращается к старой схеме, когда субсидируются субъекты АПК.

«Да, мы используем старые меры, — согласился Шорохов. — Давать субсидии сельхозтоваропроизводителям — это оперативнее, чем связываться с банками и платить им напрямую. Федеральная схема, может быть, хорошая, но она сырая и требует доводки. По накопившемуся опыту идет негатив, за исключением крупных предприятий».

«Надо думать о том, как лучше самим хозяйствам, — добавил Сергей Зяблов. — А лучше — это отработанный годами механизм, то есть старый, когда средства поступают от профильного министерства».

На заседании также отмечалось, что зачастую на федеральном уровне чиновники не берут в расчет региональные банки, где капитал менее 20 млрд рублей. А именно к региональным банкам, как сказал Леонид Шорохов, в последнее время все чаще обращаются фермеры из-за более низкой процентной ставки и оперативности выделения кредитов. Депутат Роман Гольдман также отметил, что краевые аграрии не могут взять кредит в местных банках, потому как ЦБ России каждый месяц выпускает новые правила, что затрудняет процесс кредитования мелких сельхозтоваропроизводителей.

По итогам долгого обсуждения депутаты все же пришли к решению, что документ готов к принятию на сессии в первом чтении.

Креминский Николай Анатольевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края

Зяблов Сергей Филиппович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва