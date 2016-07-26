Поддержка краевых аграриев увеличится на 342 млн рублей

Финансирование агропромышленного комплекса в Красноярском крае в этом году вырастет на 342 млн рублей. Такое решение приняли члены краевого правительства на очередном заседании. Поддержка выделяется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Как отметил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов, увеличение финансирования обусловлено принятием закона о краевом бюджете, а также в связи с увеличением и перераспределением расходов на программу.

«В результате объем финансирования мероприятий краевой Программы в 2017 году будет увеличен на 337,6 млн рублей, в 2018 и 2019 — на 2,2 млн рублей. Отмечу, что общая сумма финансирования программы в 2017 на сегодня составляет 6 млрд 791,6 млн. Из них 5 млрд 368,8 млн рублей — средства краевого бюджета. В прошлом году в апреле сумма финансирования программы за счет краевого бюджета была на уровне 5 млрд 62,5 млн рублей», — пояснил Шорохов.

Дополнительные средства, которые получит АПК после внесения изменений в госпрограмму, пойдут на финансирование разных направлений. 173,4 млн рублей запланировано на компенсацию произведенных и не возмещенных в 2016 году расходов аграриев по 3 направлениям господдержки: приобретение техники, племенного материала и капитальный ремонт тракторов.

Еще 29,2 млн рублей потратят на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 47,9 млн рублей — на поддержку краткосрочного кредитования, 22,9 млн рублей — на отбор муниципальных программ. 62 млн будет израсходовано на содержание учреждений ветеринарии, 2,1 млн рублей — на содержание министерства.