На новом литейном комплексе КрАЗа получили первую опытную продукцию

На Красноярском алюминиевом заводе завершается строительство современного литейного комплекса — проекта, в который почти за два года компания РУСАЛ инвестировала около 37 млн долларов. С запуском комплекса завод сможет производить алюминиевые цилиндрические слитки больших диаметров, востребованные во всем мире.

На днях на площадке литейного комплекса получили первую опытную партию одного из новых видов продукции — цилиндрических слитков диаметром 305 мм. По словам управляющего директора КрАЗа Евгения Курьянова, первая отливка показала хорошую подготовку персонала — литейщиков и оснастчиков.

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«Сотрудники, задействованные в литье новой продукции, прошли предварительное обучение на подобном оборудовании в американской компании Wagstaff (город Спокан), а также на Новокузнецком алюминиевом заводе. Кроме того, наши сотрудники показали необходимые навыки работы с новым оборудованием в ходе так называемых „холодных“ испытаний — без металла. Получение нового вида продукции с добавленной стоимостью — заслуга всех предприятий красноярской промплощадки: ИТЦ, КрАЗа, РИКа. В ближайшее время в новом литейном комплексе начнут опытную отливку слитков диаметром 406 мм и 457 мм. Пока же идут пуско-наладочные работы литейного оборудования под эти сплавы», — сказал Евгений Курьянов.

На цилиндрические слитки 305-го сечения уже есть покупатель. Он намерен производить крупногабаритные металлопрофили, из которых впоследствии собирают велосипеды и другой спортинвентарь. Производительность нового литейного комплекса составит 120 тысяч тонн продукции в год. Благодаря его работе КрАЗ получит возможность выйти на новые рынки.