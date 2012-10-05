Красноярскэнергосбыт подарил уникальные книги слепым и слабовидящим детям

ПАО «Красноярскэнергосбыт», дочернее зависимое общество АО «ЭСК «РусГидро», подключилось к акции «Книжки в подарок». Энергосбытовая компания передала восемь комплектов книг в специализированные учреждения для детей с нарушением зрения. Подарки получили ребята из красноярских общеобразовательных школ № 1 (Краснодарская, 7б) и № 10 (Ленина, 114), а также детского сада № 220 (Вавилова, 90а).

Книги выполнены специально для слепых и слабовидящих детей. Они имеют четкий контур изображений, яркие и контрастные цвета иллюстраций, объемные детали персонажей, подвижные элементы, тактильные вставки из материалов различной фактуры. Каждый комплект упакован в красочный пакет, который легко превращается в декорацию, — на ее фоне ребята могут разыгрывать сценки из прочитанных сказок. В наборы включены электронные устройства, так называемые «волшебные карандаши», которые воспроизводят тексты книг и музыкальные фрагменты.

«Наша школа обучает не только слабовидящих, но и слепых детей. „Красноярскэнергосбыт“ уже не в первый раз передает нашему учреждению специализированные книги, которые очень нравятся детям и становятся отличным дополнением к учебным пособиям для педагогов», — рассказала директор школы № 10 Валерия Самодурова.

Энергетики не только передают издания образовательным учреждениям, но и дарят детям настоящий праздник, отмечают в компании. Аниматоры готовят специальную развлекательную программу, учитывающую особенности здоровья малышей. Вместе с представителями «Красноярскэнергосбыта» в этом году книги детям вручали супергерои. Больше всего ребятам понравился конкурс с использованием «волшебного» микрофона, меняющего голоса. С удовольствием участвовали в этой забаве даже полностью незрячие дети. В финале праздника все участники получили фигурки из шариков.

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Приятным сюрпризом для представителей «Красноярскэнергосбыта» стал концерт, который подготовили к приезду гостей ученики школы № 10. Опытные педагоги этого учебного заведения помогают детям с нарушениями зрения и функций опорно-двигательного аппарата раскрыть свои таланты.

ПАО «РусГидро» с 2007 года принимает участие в акции «Книжки в подарок», проводимой совместно с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Привлекая меценатов и спонсоров, фонд выпускает специальные издания. Акции по передаче книг проходят во всех регионах присутствия РусГидро: в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Ярославской, Рязанской, Московской, Амурской областях, а также Ставропольском, Пермском, Красноярском крае. Отметим, «Красноярскэнергосбыт» участвует в акции «Книжки в подарок» с 2013 года.