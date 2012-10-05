В школах Красноярска прозвенели последние звонки

В красноярских школах для 12 тысяч выпускников 9 и 11 классов сегодня прозвучали последние звонки. По традиции будущих студентов вузов поздравил глава города Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Перед началом торжественного мероприятия мэр пообщался с выпускниками школы № 92 (ул. 60 лет Октября, 81) — членами поискового отряда «Эхо», на счету которого участие в 10 поисковых экспедициях в рамках Всероссийской вахты Памяти в Волгограде. На полях сражений ребята нашли и перезахоронили останки 156 советских воинов, у 17 из них установили имена. 23 поисковика и 2 руководителя отряда награждены нагрудными почетными знаками Всероссийской вахты Памяти «Долг. Память. Честь». В течение восьми лет ребята поднимают флаг города на Мамаевом кургане во время церемонии открытия Вахты памяти.

Поздравляя выпускников с праздником, директор школы № 92 Ольга Гурина отметила:

«Очень трудно прощаться с любимыми детьми, с любимым выпускным классом. Я уверена, что все вы будете счастливыми и успешными людьми. А пока каждому из вас хочу пожелать успешной сдачи экзаменов».

Сами же выпускники, волнуясь, делились своими планами. «Я хочу поступить в Сибирский федеральный университет, — рассказывает выпускник Кирилл Желтышев. — Учёба в вузе предполагает прохождение практики на красноярских предприятиях, так что я уже даже решил для себя, что буду работать на заводе. Красноярском, конечно же. Никуда не хочу уезжать из своего родного города».

Не менее волновались сегодня 72 выпускника красноярского лицея № 11 (ул. Академика Вавилова, 37). Это одно из старейших образовательных учреждений города славится своим уникальным музеем «Моя малая Родина», отмечают в мэрии. Главным делом музея является многолетний проект «Поднять самолеты, вернуть имена», посвященный секретной авиаперегоночной трассе «Аляска-Сибирь».

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Старшеклассник Евгений Костенко увлечён историей, он рассказал об уникальных экспонатах музея: «В этом году исполняется 75 лет с начала работы авиационной трассы, наш музей занимается этой темой с 2005 года. Наша экспозиция берёт начало с памятной таблички, установленной на авиадоме, в котором жили лётчики и технический персонал трассы, это здание находится рядом с нашим лицеем. В музее собраны десятки экспонатов, среди них личные вещи пилотов, карты, детали самолётов, в том числе, винт от огромного американского бомбардировщика, который был найден в районе станции „Крючково“».

Поздравляя выпускников красноярских школ, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: