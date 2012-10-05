Красноярские выпускники простятся со школами «по-домашнему»

Выпускники красноярских школ отпразднуют последний звонок в общеобразовательных учреждениях и будут готовиться к ЕГЭ, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

По сравнению с прошлым годом предпочтения выпускников в части проведения неофициальной части последнего звонка изменились. Если в прошлые годы были востребованы экскурсии по городу, то сейчас спрос на них значительно снизился — всего 20 школ, тогда как в прошлом году на экскурсии отправились выпускники из 36.

«Практически половина школ проведёт мероприятие в стенах учебных заведений, ребята и учителя выбрали „домашний“ вариант прощания со школой. В учреждениях пройдут торжественные классные часы, дискотеки, тематические мероприятия „Снова в школу“, „Последний урок“, „Вечер школьных друзей“. А старшеклассники школы № 30 примут участие в посадке аллеи выпускников. Также среди популярных развлечений посещение авиашоу, игра в боулинг и пейнтбол, поездки на базы отдыха и в этнодеревню. Встречаются и оригинальные варианты празднования последнего звонка. Так, выпускники отправятся в кино, на речную прогулку на теплоходе, примут участие в квестах и флешмобах. Самыми серьёзными оказались выпускники гимназии № 6 и школы № 94 — 25 мая у ребят запланирована подготовка к единому государственному экзамену», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Праздничные «линейки» в большинстве учреждений состоятся не с утра, а в послеобеденное время. Сделано это исключительно для безопасности самих же выпускников, чтобы они после торжественной части не были предоставлены сами себе, а принимали участие в коллективных мероприятиях, отметили в управлении образования. Большинство «линеек» пройдут в промежуток с 12:00 до 16:00. После торжественной части старшеклассники продолжат празднование последнего звонка. Все мероприятия рекомендовано завершить до 23:00.

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Как и годами ранее, в Красноярске действует запрет на выезд классов за пределы города. Кроме того, запрещено бесконтрольное передвижение школьников. Если выпускник по каким-то причинам не будет принимать участие в общих мероприятиях, то родителям необходимо предоставить администрации школы расписку о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка. На мероприятиях выпускников будут контролировать около 500 сотрудников школ — директора, завучи и классные руководители. В этом случае ответственность за здоровье и жизнь старшеклассников несет директор школы.

Добавим, 25 мая в красноярских школах для 4,5 тыс. 11-классников прозвенит последний звонок. В 50 учреждениях выпускается по одному 11 классу, в 25 школах — по два и только в одном учреждении 6 выпускных классов. Самый большой выпуск, 148 человек, в гимназии № 1, а самый немногочисленный, 8 человек, — в гимназии № 12. Наибольшее число ребят в учреждениях Советского района (1 430 человек).