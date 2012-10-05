Аферисты оставили без жилья и денег пытавшихся купить льготные квартиры красноярцев

Полицейские ищут пострадавших от рук квартирных мошенников, сообщили 25 мая в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Следователи городской полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве — злоумышленники обманули 20 красноярцев, пообещав им квартиры по льготной цене. Одна из пострадавших рассказала, что за три года передала сотрудникам потребительского общества «Фортуна» около 600 тыс. рублей, но осталась без жилья и без денег.

«Смысл этой „программы“ заключается в том, что 30% от стоимости квартиры платит покупатель, а 70% — государство. Председатель общества сказала, что я могу рассчитывать на 2 квартиры, но за каждую должна внести первоначальный взнос 120 тыс. рублей», — пояснила женщина. Ей даже показали дом, в котором она будет жить, но когда его достроили — оказалось, что его якобы исключили из программы и нужно ждать строительства следующего. Лишь через три года, доплатив еще 360 тыс. рублей, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Материалы по теме Без юриста не разберешься Разобрали житейские ситуации, в которые может попасть любой красноярец

Полицейские не исключают, что от действий неизвестных злоумышленников могло пострадать больше краснярцев.

Всех, кто вступил в потребительское общество «Фортуна», но не получил квартиры, просят обратиться в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское», по адресу ул. Дубровинского, 72, или сообщить по телефону 8 (391) 249-01-27.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: