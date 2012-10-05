Красноярских родителей предупредили об аферах с детскими садами

Красноярских родителей попросили быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города, в период комплектования детсадов аферисты могут воспользоваться желанием родителей обменять один сад на другой.

Так, красноярским родителям могут поступать звонки от аферистов, выдающих себя за сотрудников главного управления образования, с предложениями о платном обмене одного детского сада на другой. Мошенники звонят родителям, предлагают варианты обмена, утверждают, что вакантных мест очень мало и решение нужно принять незамедлительно, буквально в течение 10-15 минут. В случае положительного ответа ребёнок якобы сможет пойти в детский сад уже завтра.

«Правда, услуга это не бесплатная, её стоимость достигает 30 тысяч рублей. Внести деньги мошенники предлагают через терминал на номер электронного кошелька и сразу же после оплаты приехать в главное управление образования за путёвкой. Родители, которым поступали звонки, говорят, что найти их контактные данные не составляет особого труда. Они сами указывают их на различных форумах, в социальных сетях и на сайтах по поиску обмена детских садов, в том числе своё имя, телефон, возраст ребёнка, район проживания и номера желаемых детских садов», — отметили в пресс-службе управления.

Мамам и папам красноярских дошколят напоминают, что обмен одного детского сада на другой является бесплатной услугой. Семьям необходимо проявить бдительность и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, если им поступит предложение о платном обмене.

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Напомним, что комплектование детских садов в Красноярске продолжается. На сегодняшний день не все дошкольники получают места в желаемых учреждениях. В связи с этим в течение 10 дней с момента издания приказа о зачислении ребенка в детский сад, родителям необходимо принять решение о посещении предложенного дошкольного учреждения. Красноярские семьи могут отказаться от предложенного варианта, тогда они снова возвращаются в очередь, также родители могут искать обмен детского сада на другой.

«Подобрать вариант обмена можно как на специализированных интернет-ресурсах, так и непосредственно в детских садах, — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — На базе всех дошкольных учреждений города работают пункты обмена местами. Чтобы подобрать вариант обмена, родителям необходимо обратиться к заведующему садика, в который хотелось бы водить ребёнка, и предоставить следующую информацию: номер и адрес детского сада, в котором дошколенку предоставили место, возрастная группа ребёнка и контактная информация родителей. Все заявки будут размещены на информационной доске. Этот способ обмена доказал свою эффективность. Сотни красноярских семей смогли определить своих детей в желаемые дошкольные учреждения. Чтобы произвести обмен, всем участникам необходимо прийти в территориальный отдел образования с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о рождении ребёнка. Специалист внесёт соответствующие изменения в автоматическую информационную систему „Дошкольник“ и выдаст направления в детские сады».