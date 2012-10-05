Во дворе в центре Красноярска снесли незаконный гараж

25 мая специалисты красноярской Городской управляющей компании «Жилфонд» и подрядной организации демонтировали и вывезли самовольно установленный гараж во дворе дома по адресу ул. Кирова, 2.

С просьбой освободить придомовую территорию от незаконно установленного гаража в ГУК «Жилфонд» обратились жители дома. Разрешения на его размещение собственники жилья никому не давали, а на месте временного сооружения планируют обустроить детскую площадку и малые архитектурные формы.

Владельца гаража предупредили о демонтаже. Месяц назад на конструкции разместили объявление о том, что в случае, если собственник не уберет его с придомовой территории самостоятельно, то это будет сделано принудительно. На контакт с «Жилфондом» владелец временного сооружения так и не вышел.

«Собственниками жилья улицы Кирова, 2, было принято решение демонтировать гараж за счет текущих накоплений на счете дома. Свое решение жители зафиксировали в протоколе. Отмечу, что во всех районах плановая работа по сносу незаконных павильонов и гаражей продолжается. Мы также уведомляем их владельцев о том, что необходимо либо узаконить размещение конструкций на придомовых территориях, либо демонтировать их самостоятельно. Если этого не делается, то наши специалисты производят демонтаж, а затраты возмещают собственники незаконно установленных временных сооружений», — пояснил заместитель генерального директора по экономической безопасности ГУК «Жилфонд» Владислав Мешков.

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Напомним, что месяц назад масштабная работа по сносу гаражей началась по ул. 9 Мая, 15. Там собственники жилья пожаловались на то, что на придомовой территории размещены 26 металлических гаражей. При этом установку конструкций с жильцами дома никто не согласовывал. На сегодняшний день 24 гаража уже демонтированы — самостоятельно владельцами и принудительно специалистами Городской управляющей компании. Уже этим летом жители дома планируют приступить к обустройству детской площадки и парковочных карманов на освободившейся территории.