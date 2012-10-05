Мэрия Красноярска продолжит снос павильонов

Администрация Красноярска намерена продолжать работу по сносу ларьков. Об этом в беседе с журналистами сообщил Владислав Логинов, руководитель Советского района — самого многочисленного по количеству павильонов.

Напомним, сегодня предприниматели города вышли на митинг против массового снова временных сооружений. Бизнесмены требовали от чиновников отменить ликвидацию павильонов. Сегодня в администрации прокомментировали ситуацию и отметили, что работа в этом направлении все же продолжится. В мэрии объяснили это заботой о комфорте горожан.

«Мы должны понимать, что у нас больше миллиона жителей, которые хотят гулять и двигаться по чистым улицам. У нас есть концепция развития общественных пространств, которая говорит, что основное место для людей — это не парк и не сквер, а улица. Мы обязаны обеспечить горожанам комфортное перемещение по улицам. В этом направлении мы работаем, а предпринимательское сообщество должно понимать. Они должны не уходить и не закрывать свой бизнес, а передвигаться в той части, в которой необходимо. Кому-то, может, нужно переехать на 20-30 метров», — заявил Логинов.

На утверждение о том, что переезд потребует расходов в сотни тысяч рублей, он ответил, что власти справляются со сносом и переносом «и за 16 тысяч».

Чиновник также отметил, что мэрия и районные администрации готовы заключать договоры с предпринимателями «и на 7, и на 10 лет», однако сооружения должны находиться в определенных им местах.

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Логинов добавил: «Я считаю, что нужно обратиться к добросовестным предпринимателям и выстраивать с ними диалог. Предлагаю ориентироваться именно на тех, у кого правильный бизнес, чистые павильоны, вокруг порядок и правильный ассортимент товара, а не на тех, кто громче всех кричит».

Мнение по поводу массового сноса высказал председатель ассоциации «Центр развития предпринимательских инициатив в Красноярске» Александр Иманов. «Люди сами могут пойти и найти места для установки временных сооружений, согласовать установку с администраций города», — считает он.

Добавим, муниципальный «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» организовал для предпринимателей, получивших уведомление о расторжении договоров, телефон «горячей линии»: (391) 276-36-00, который заработает с 29 мая.