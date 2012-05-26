Мужчина в порыве гнева пытался сжечь квартиру возлюбленной

37-летний житель Железногорска из мести пытался сжечь квартиру бывшей возлюбленной, сообщили 26 мая в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. В полицию обратилась 29-летняя жительница поселка Подгорный, которая сообщила, что мужчина намеревается кинуть ей в окно горящую бутылку.

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Стражи порядка установили, что бывший сожитель девушки пришел к ней для выяснения отношений. В ходе конфликта он поджег бутылку с горючей смесью и пытался бросить в окно ее квартиры. Действия злоумышленника пресек случайный прохожий — за это его планируют поощрить.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции, против него уже возбудили уголовное дело за попытку повреждения имущества путем поджога. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.