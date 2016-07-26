РУСАЛ и губернатор Волгоградской области договорились о создании технологической долины

РУСАЛ объявил о достижении договоренностей с губернатором Волгоградской области по созданию производственного кластера. На рабочей встрече присутствовали президент РУСАЛа Олег Дерипаска, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Создание Волгоградской технологической долины стало возможным благодаря достигнутым ранее договоренностям с областной администрацией и поставщиком электроэнергии по развитию производственной площадки Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ), где планируется перезапуск электролизных мощностей, а также в 2018 году будет организован выпуск обожженных анодов и реконструировано производство алюминиевых пигментов.

Концепция проекта Волгоградской технологической долины — создание новых перерабатывающих производств в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок жидкого металла. Аналогичную концепцию также планируется реализовать с участием РУСАЛа в Хакасии и Красноярском крае.

На территории технологической долины в Волгограде будут выпускать продукцию высоких переделов (экструзия) и конечную продукцию: строительные материалы, автокомпоненты, сооружения и конструкции на базе алюминиевого профиля. По предварительным подсчетам, благодаря запуску Волгоградской технологической долины будет создано 2-3 тыс. рабочих мест. Только в производство первичного алюминия и полуфабрикатов на ВгАЗе будет инвестировано порядка 9,6 млрд рублей, в производство продукции высоких переделов на территории долины — еще около 2,7 млрд рублей.

Проводится также предварительная оценка инвестиций в производство конечной продукции на территории долины. Волгоград, находясь в 1700 км от Санкт-Петербургского и в 700 км от Новороссийского портов с прямыми выходами к европейским рынкам и Персидскому заливу, удобно расположен для логистики производств, ориентированных на экспорт.

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«Высокий интерес к созданию еще одной технологической долины говорит о перспективности развития новых перерабатывающих производств именно в этом формате. Открытие производств в Волгоградской технологической долине будет способствовать росту налоговых отчислений и социально-экономическому развитию региона», — отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.