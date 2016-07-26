Наполовину сгоревший дом «вопреки логике депутатов» признали памятником

Надзор за памятниками признал культурную ценность наполовину сгоревшего дома в центре Красноярска. Соответствующий приказ появился 25 мая на официальном сайте службы по государственной охране объектов культурного наследия по Красноярскому краю.

Дом по адресу ул. Ленина, 154, частично сгоревший в мае 2014 года, признали памятником культуры регионального наследия и будут сохранять. По данным экспертов, он представляет собой «образец городского доходного дома постройки начала XX века».

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Напомним, в апреле включение этого дома в перечень объектов культурного наследия обсуждалось с депутатами Законодательного Собрания края. Они рекомендовали следовать «здравой логике», провести повторную экспертизу и не тратить силы и средства на сохранение руин, а лучше направить деньги на другие памятники.

Но при этом депутаты признали, что формально поводов для отказа признать дом памятником у них нет.