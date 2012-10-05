«Дом Ленина» в центре Красноярска продают за 4 млн рублей

Бывшее здание, где работал Ленин, а спустя десятилетия заседала КПРФ, решили продать. Соответствующие документы разместили на сайте агентства по управлению госимуществом.

19 июня на торгах продадут двухэтажное здание в Красноярске, на ул. Марковского, 27, — памятник культуры федерального значения, в котором в 1897 году месяц перед ссылкой работал Владимир Ленин. В 2013 году право безвозмездного пользования домом на 5 лет получили представители коммунистической партии, которые тогда обещали открыть в нем музей.

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17 мая этого года краевое агентство по управлению имуществом объявило конкурс, на который выставили дом площадью 76,9 кв. метров и земельный участок вокруг него — еще 891 кв. м. Стоимость лота — 4,045 млн рублей.

Покупателю предстоит к концу следующего года подготовить проектную документацию, а еще через год отреставрировать здание.

Отметим, в документах уточняется, что лот уже дважды выставлялся на приватизацию в 2016 году, но конкурсы признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от претендентов.