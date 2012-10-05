Создателей «групп смерти» будут сажать в тюрьму

В России ужесточили наказание за доведение до самоубийства и вовлечение в опасные для жизни игры, сообщило 26 мая издание «ТАСС».

Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении уголовной ответственности по статье «Доведение до самоубийства» — теперь это преступление признали тяжким, максимальное наказание за него составит 6 лет лишения свободы. Если же объектом воздействия стал ребенок, беспомощный человек или беременная женщина либо пропаганда велась в публичном поле или группой людей, наказание могут увеличить до 8 лет.

Кроме этого, в Уголовном кодексе РФ появились новые статьи — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». По ним можно будет наказать на срок до 6 лет лишения свободы людей, которые создают и администрируют сайты и группы с суицидальной тематикой, причем еще до того, как их работа привела к трагическим последствиям.

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Отдельную ответственность предусмотрели за вовлечение подростков в опасные игры. Максимальное наказание за совершение таких преступлений — лишение свободы на срок до 3 лет.

Одновременно Госдума обязала Роскомнадзор сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента для проведения доследственной проверки.