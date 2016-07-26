>
>
В Красноярском крае стали чаще нарушать права детей
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

В Красноярском крае стали чаще нарушать права детей

19 мая 13:41
2

В Красноярском крае участились случаи нарушений прав детей. Об этом на комитете по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

В 2016 году в адрес детского омбудсмена поступило 845 обращений, что на 1,5 % больше, чем в предыдущем. Количество рассмотренных вопросов составило 943, в территориях края общественные представители рассмотрели чуть более тысячи обращений граждан. Мирошникова отметила, что в своих обращениях жители региона поднимают по несколько проблем одновременно, которые требуют включения различных структур и проведения проверок.

«Если говорить об особенностях 2016 года, то мы стали больше получать коллективных обращений, — сказала омбудсмен. — В прошлом году их было 11. Они содержали от 20 до 370 подписей заявителей. Это, например, обращение по поводу отказа от выдачи дополнительного набора молочных продуктов в Красноярске; по конфликтам в школах, в которые втянуты родители, дети, педагоги; по вопросу функционирования юридического техникума, санатория „Пионерская речка“. Эта тенденция продолжается и в текущем году: ситуация с ликвидацией детского сада в поселке „Аэропорт“ Емельяновского района (62 подписи), закрытие школы искусств в Академгородке (705 человек подписали обращение), функционирование школы № 27 в Красноярске... Это говорит о том, что граждане поднимают проблемы, имеющие социальную значимость и касающиеся широкого круга лиц», — рассказала Мирошникова.

В ходе проверок по обращениям в 20 % случаев удалось доказать, что права детей действительно нарушались и были восстановлены. 194 жизненные ситуации в интересах детей и семей были разрешены положительно, еще в 25 % случаев нарушения прав детей не выявлено. В остальных случаях гражданам оказали юридическую или практическую помощь.

Материалы по теме
В красноярском Академгородке пытаются выселить школу искусств

За прошедший год уполномоченный по правам ребенка подготовила два заключения в адрес тех структур, в действиях которых усматривается нарушение прав и свобод семьи и детей. Одно направлено главе Ачинска по вопросу нарушения правил безопасности в летнем оздоровительном лагере «Сокол». Второе касается предотвращения установки в краевом центре бэби-бокса — ящика для анонимного оставления детей. В текущем году также был повод для подготовки и опубликования заключения о массовом нарушении прав детей — это связано с функционированием и условиями размещения детской школы искусств в Академгородке Красноярска.

«Еще один действенный способ реагирования на нарушение прав детей — это участие в судебном заседании. В 2016 году было два таких повода: удаление молодого человека с Единого государственного экзамена без права пересдачи в этом же году, а второй случай касался новорожденной девочки, в августе оставленной матерью возле Дома ребенка на ул. Вавилова в Красноярске. Мать не собиралась причинять вред ребенку, она находилась в ситуации сильнейшего душевного надлома и через два дня раскаялась в содеянном, но краевое государственное учреждение вышло с иском в суд о лишении ее родительских прав. Пять месяцев ушло на работу по данному случаю (сбор материалов, экспертизы, проверки, суды). В результате по этим делам были приняты положительные решения», — отметила Ирина Мирошникова.

Материалы по теме
Девочка из богатой семьи три года просится в социальный приют

В заключение детский омбудсмен привела статистику обращений граждан. На первом месте по-прежнему нарушения прав детей в семьях (алименты, неисполнение обязанностей по воспитанию, лишение одного из родителей возможности общения с детьми после развода, конфликты в семьях и так далее); на втором — жилищные права; на третьем — жалобы на действия органов опеки и попечительства.

По сравнению с 2015 годом число последних возросло более чем в два раза: с 42 до 93 (это 10 % от общего числа обращений). Граждане жалуются на незаинтересованность органов опеки в помощи семье, отсутствие индивидуального подхода, непрофессионализм, отмечают также волокиту и грубость. По мнению Мирошниковой, анализ каждой ситуации свидетельствует об отсутствии в муниципалитетах единых подходов и требований к работе этих органов, а передача государственных полномочий по опеке и попечительству на муниципальный уровень сделала их неуправляемыми и методологически разрозненными.

Омбудсмен также отметила, что сегодня сохраняют свою актуальность такие вопросы, как устройство детей в детсады Красноярска, проблема зачисления в первые классы, конфликты в детских садах и школах, а также право детей на охрану здоровья и медпомощь.

Заслушав доклад, краевые парламентарии перешли к вопросам. Виктор Кардашов спросил у уполномоченного, насколько остро стоит проблема с «группами смерти» и их влиянием на детей. Ирина Мирошникова пояснила: «Как только возникла эта проблема. Мы сразу забили тревогу, была проведена масса мероприятий всеми соответствующими службами. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя за первый квартал произошло три случая; 90 попыток удалось предотвратить. Причем 80 % из них связано с интернетом. На федеральном уровне готовятся меры по блокировке подобных сайтов и привлечению к ответственности организаторов групп смерти».

Материалы по теме
«Разбуди меня в 4:20»: как в Красноярске работают «группы смерти» (18+)
5 признаков того, что ваш ребенок «играет» в смертельную игру

Вера Оськина посетовала на то, что очень сложно решается вопрос об увеличении штата сотрудников органов опеки и попечительства: «Все упирается в выделение дополнительных средств, а их не хватает. Отсюда и низкое качество работы этой службы. Как могут два сотрудника уследить за двумя тысячами семей? Нужны дополнительные ставки», — отметила она.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова поблагодарила уполномоченного за доклад и тесное сотрудничество. Депутат предложила коллегам внести предложения в проект постановления Законодательного Собрания по докладу и вновь обсудить вопрос о выделении дополнительных штатных единиц в органах опеки и попечительства.

Мирошникова Ирина Юльевна
Мирошникова Ирина Юльевна
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае
Кардашов Виктор Иванович
Кардашов Виктор Иванович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. Президент ФК «Енисей»
Оськина Вера Егоровна
Оськина Вера Егоровна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Магомедова Людмила Васильевна
Магомедова Людмила Васильевна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать