В Красноярском крае стали чаще нарушать права детей

В Красноярском крае участились случаи нарушений прав детей. Об этом на комитете по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

В 2016 году в адрес детского омбудсмена поступило 845 обращений, что на 1,5 % больше, чем в предыдущем. Количество рассмотренных вопросов составило 943, в территориях края общественные представители рассмотрели чуть более тысячи обращений граждан. Мирошникова отметила, что в своих обращениях жители региона поднимают по несколько проблем одновременно, которые требуют включения различных структур и проведения проверок.

«Если говорить об особенностях 2016 года, то мы стали больше получать коллективных обращений, — сказала омбудсмен. — В прошлом году их было 11. Они содержали от 20 до 370 подписей заявителей. Это, например, обращение по поводу отказа от выдачи дополнительного набора молочных продуктов в Красноярске; по конфликтам в школах, в которые втянуты родители, дети, педагоги; по вопросу функционирования юридического техникума, санатория „Пионерская речка“. Эта тенденция продолжается и в текущем году: ситуация с ликвидацией детского сада в поселке „Аэропорт“ Емельяновского района (62 подписи), закрытие школы искусств в Академгородке (705 человек подписали обращение), функционирование школы № 27 в Красноярске... Это говорит о том, что граждане поднимают проблемы, имеющие социальную значимость и касающиеся широкого круга лиц», — рассказала Мирошникова.

В ходе проверок по обращениям в 20 % случаев удалось доказать, что права детей действительно нарушались и были восстановлены. 194 жизненные ситуации в интересах детей и семей были разрешены положительно, еще в 25 % случаев нарушения прав детей не выявлено. В остальных случаях гражданам оказали юридическую или практическую помощь.

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За прошедший год уполномоченный по правам ребенка подготовила два заключения в адрес тех структур, в действиях которых усматривается нарушение прав и свобод семьи и детей. Одно направлено главе Ачинска по вопросу нарушения правил безопасности в летнем оздоровительном лагере «Сокол». Второе касается предотвращения установки в краевом центре бэби-бокса — ящика для анонимного оставления детей. В текущем году также был повод для подготовки и опубликования заключения о массовом нарушении прав детей — это связано с функционированием и условиями размещения детской школы искусств в Академгородке Красноярска.

«Еще один действенный способ реагирования на нарушение прав детей — это участие в судебном заседании. В 2016 году было два таких повода: удаление молодого человека с Единого государственного экзамена без права пересдачи в этом же году, а второй случай касался новорожденной девочки, в августе оставленной матерью возле Дома ребенка на ул. Вавилова в Красноярске. Мать не собиралась причинять вред ребенку, она находилась в ситуации сильнейшего душевного надлома и через два дня раскаялась в содеянном, но краевое государственное учреждение вышло с иском в суд о лишении ее родительских прав. Пять месяцев ушло на работу по данному случаю (сбор материалов, экспертизы, проверки, суды). В результате по этим делам были приняты положительные решения», — отметила Ирина Мирошникова.

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В заключение детский омбудсмен привела статистику обращений граждан. На первом месте по-прежнему нарушения прав детей в семьях (алименты, неисполнение обязанностей по воспитанию, лишение одного из родителей возможности общения с детьми после развода, конфликты в семьях и так далее); на втором — жилищные права; на третьем — жалобы на действия органов опеки и попечительства.

По сравнению с 2015 годом число последних возросло более чем в два раза: с 42 до 93 (это 10 % от общего числа обращений). Граждане жалуются на незаинтересованность органов опеки в помощи семье, отсутствие индивидуального подхода, непрофессионализм, отмечают также волокиту и грубость. По мнению Мирошниковой, анализ каждой ситуации свидетельствует об отсутствии в муниципалитетах единых подходов и требований к работе этих органов, а передача государственных полномочий по опеке и попечительству на муниципальный уровень сделала их неуправляемыми и методологически разрозненными.

Омбудсмен также отметила, что сегодня сохраняют свою актуальность такие вопросы, как устройство детей в детсады Красноярска, проблема зачисления в первые классы, конфликты в детских садах и школах, а также право детей на охрану здоровья и медпомощь.

Заслушав доклад, краевые парламентарии перешли к вопросам. Виктор Кардашов спросил у уполномоченного, насколько остро стоит проблема с «группами смерти» и их влиянием на детей. Ирина Мирошникова пояснила: «Как только возникла эта проблема. Мы сразу забили тревогу, была проведена масса мероприятий всеми соответствующими службами. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя за первый квартал произошло три случая; 90 попыток удалось предотвратить. Причем 80 % из них связано с интернетом. На федеральном уровне готовятся меры по блокировке подобных сайтов и привлечению к ответственности организаторов групп смерти».

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Вера Оськина посетовала на то, что очень сложно решается вопрос об увеличении штата сотрудников органов опеки и попечительства: «Все упирается в выделение дополнительных средств, а их не хватает. Отсюда и низкое качество работы этой службы. Как могут два сотрудника уследить за двумя тысячами семей? Нужны дополнительные ставки», — отметила она.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова поблагодарила уполномоченного за доклад и тесное сотрудничество. Депутат предложила коллегам внести предложения в проект постановления Законодательного Собрания по докладу и вновь обсудить вопрос о выделении дополнительных штатных единиц в органах опеки и попечительства.

Мирошникова Ирина Юльевна Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае