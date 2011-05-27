Один водитель проучил другого за объезд пробки за скорой: устроили драку (видео)

Мужчины-водители не поделили дорогу на улице Партизана Железняка в Красноярске и устроили драку на глазах у других участников движения.
Инцидент произошёл 26 мая и попал на авторегистратор машины, в которой ехали женщина и ребёнок. На кадрах видно, что все автомобили ехали плотным потоком, а в крайней левой полосе по направлению в центр города двигалась машина скорой помощи с включённой сиреной. Автомобилисты уступали скорой проезд, но за ней «хвостом» пристроилась иномарка — ее водитель ехал за спецмашиной достаточно быстро, пока остальные стояли в пробке. Что именно произошло на дороге — неизвестно, но через некоторое расстояние камера запечатлела, как водитель этой же машины дрался с другим водителем. В руках у одного из них был предмет, похожий на палку или монтировку.
В пресс-службе ГИБДД информации об этом дорожном инциденте нет, поэтому неизвестно столкнулись ли машины. Но со слов очевидцев, ДТП все же произошло.
Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к ситуации. Одни осудили водителя, посчитав хамством пристраиваться за спецмашиной, а потом пытаться вклиниться в общий поток. Другие не увидели в этом ничего плохого и даже признались, что и сами так поступали, когда им приходилось сопровождать больных родственников.
Один из комментаторов, якобы знакомый с ситуацией, заявил, что водитель, который ехал за скорой, вез родственника пациента. С его слов, другой упёртый автомобилист, который и размахивал опасным предметом, якобы «не дал ему проехать и сначала остановился, а потом специально врезался и был виноватым».