Практичные пингвины поспорили за жилплощадь в летнем вольере с бассейном

27 мая в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в открытый вольер с бассейном выпустили две стаи пингвинов: папуанских и очковых.

Наблюдавшие за ними зоологи рассказали, что папуанские пингвины сразу начали осваивать бассейн, нырять и играть в воде. А очковые, как более практичные, первым делом «бросились занимать жилплощадь, споря за лучшие, на их взгляд, домики».

«Самцы принялись строить из веточек гнёзда, ходить в гости к соседям. Все это напоминало табор по приезде на новое место, выглядело очень забавно», — рассказали в зоопарке.

Среди стаи можно наблюдать знаменитых пингвинов по кличке Чуди и Мила, которые родились в красноярском зоопарке. При этом у Милы, которой ещё даже не исполнился год и которая выглядит как пингвиний подросток, уже появился ухажёр по кличке Немо, на ухаживания которого она отвечает взаимностью.