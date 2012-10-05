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Практичные пингвины поспорили за жилплощадь в летнем вольере с бассейном
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В Красноярском крае

Практичные пингвины поспорили за жилплощадь в летнем вольере с бассейном

27 мая 21:47
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27 мая в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в открытый вольер с бассейном выпустили две стаи пингвинов: папуанских и очковых.

Наблюдавшие за ними зоологи рассказали, что папуанские пингвины сразу начали осваивать бассейн, нырять и играть в воде. А очковые, как более практичные, первым делом «бросились занимать жилплощадь, споря за лучшие, на их взгляд, домики».

«Самцы принялись строить из веточек гнёзда, ходить в гости к соседям. Все это напоминало табор по приезде на новое место, выглядело очень забавно», — рассказали в зоопарке.

Торжественный выход
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Пингвин Чуди
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Папуанские пингвины предпочли бассейн
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Мила (на первом плане) и ее ухажёр Немо
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Пингвины разбирают «жилплощади»
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Пингвины разбирают стройматериал
Парк флоры и фауны «Роев ручей»
Папуанский пингвин
Парк флоры и фауны «Роев ручей»

Среди стаи можно наблюдать знаменитых пингвинов по кличке Чуди и Мила, которые родились в красноярском зоопарке. При этом у Милы, которой ещё даже не исполнился год и которая выглядит как пингвиний подросток, уже появился ухажёр по кличке Немо, на ухаживания которого она отвечает взаимностью.

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