Красноярец похитил шкатулку с драгоценностями у возлюбленной

Следователями Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже украшений.

В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от 28-летней женщины о том, что из ее квартиры пропали ювелирные ценности на общую сумму более 60 тысяч рублей. Полицейские установили, что к краже ювелирных украшений причастен ранее несудимый 28-летний знакомый потерпевшей. Мужчина, временно проживая у своей подруги, воспользовался моментом пока она не видит, похитил шкатулку, где находились золотые цепи, кольца и серьги. После чего скрылся.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Драгоценные изделия злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного следователями полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.