В Красноярске ученые внедряют уникальный способ проверки обоняния

Красноярские ученые внедряют в лечебную практику уникальную тест-диагностику системы обоняния для обнаружения нарушений в восприятии запахов у человека. Разработкой занимаются специалисты Красноярского государственного медицинского университета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тест позволяет установить причины расстройства обоняния, а также назначить необходимое обследование и лечение пациенту. Ученые отмечают, что в основе диагностики представлена технология, разработанная немецкими медиками. Так, пациент вдыхает пахучие вещества из специального набора ароматических флаконов, подбираемых с учетом местности, в которой проживает человек.

Красноярские специалисты не только обеспечили трансфер технологии, но и полностью адаптировали её под природно-климатические условия региона, а также значительно расширили перечень ароматов для тренировки обонятельного анализатора.

Комментируя уникальную тест-диагностику, заведующий кафедрой ЛОР-болезней с курсом постдипломного образования КрасГМУ, доктор медицинских наук Сергей Вахрушев отметил, что нарушение функций обоняния приводит к снижению работоспособности у человека.

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«Лишаясь чувствительности к запахам, мы теряем аппетит, хуже ориентируемся и даже подвергаемся опасности, не замечая вовремя в воздухе запах газа или горючих веществ. Более того, снижение обоняния является одним из первых симптомов болезней Альцгеймера и Паркинсона. При помощи диагностики мы можем своевременно распознать патологию и своевременно начать курс терапии, — отметил Сергей Вахрушев. — Кроме того, в рамках лечебно-профилактических мероприятий мы восстанавливаем как обоняние, так и вкусовую чувствительность у пациента».

Он также подчеркнул, что Красноярский край является единственным регионом в России, где методику внедряют во врачебную практику. Ученые планируют улучшить тест-диагностику, сократив время на проведение исследований, а также тиражировать технологию для внедрения в медицинские учреждения других регионов страны.