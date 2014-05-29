«Держусь, не плачу»: Арэг Демирханов заявил о готовности вернуться к работе

Красноярский архитектор Арэг Демирханов, который в начале мая вернулся домой после нескольких месяцев в больнице, рассказал о своем состоянии и планах на будущее. Со слов прославленного архитектора, которому этим летом исполнится 85 лет, он надеется продолжить работу.

Напомним, Демирханов лишился фаланг пальцев из-за обморожения в конце февраля. Во время прогулки по набережной Качи он почувствовал себя плохо, упал в сугроб и пролежал там несколько часов. Ему частично удалили фаланги шести пальцев. 6 мая дочь пожилого архитектора забрала его домой и помогает ему восстанавливаться.

Накануне он пообщался с журналистами «7 канала» и рассказал о своих планах. Сообщается, что архитектор все еще слаб, поэтому гуляет только под присмотром внука. Сообщается также, что он хотел бы принять участие в обустройстве набережных Енисея — у Демирханова есть свой план реконструкции с игровыми площадками для детей, зонами отдыха для родителей, молодежи и пожилых людей.