«Держусь, не плачу»: Арэг Демирханов заявил о готовности вернуться к работе

Красноярский архитектор Арэг Демирханов, который в начале мая вернулся домой после нескольких месяцев в больнице, рассказал о своем состоянии и планах на будущее. Со слов прославленного архитектора, которому этим летом исполнится 85 лет, он надеется продолжить работу.
Напомним, Демирханов лишился фаланг пальцев из-за обморожения в конце февраля. Во время прогулки по набережной Качи он почувствовал себя плохо, упал в сугроб и пролежал там несколько часов. Ему частично удалили фаланги шести пальцев. 6 мая дочь пожилого архитектора забрала его домой и помогает ему восстанавливаться.
Накануне он пообщался с журналистами «7 канала» и рассказал о своих планах. Сообщается, что архитектор все еще слаб, поэтому гуляет только под присмотром внука. Сообщается также, что он хотел бы принять участие в обустройстве набережных Енисея — у Демирханова есть свой план реконструкции с игровыми площадками для детей, зонами отдыха для родителей, молодежи и пожилых людей.
«Держусь, не плачу, не впадаю ни в какие истерики, надеюсь. Для меня форма существования, форма жизни — это, конечно же, любимая работа, но сейчас физическое состояние, увы, не соответствует. Хотя я, конечно, могу быть и консультантом, и участником проектирования», — рассказал Демирханов.