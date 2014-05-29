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«Держусь, не плачу»: Арэг Демирханов заявил о готовности вернуться к работе
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«Держусь, не плачу»: Арэг Демирханов заявил о готовности вернуться к работе

29 мая 12:04
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Красноярский архитектор Арэг Демирханов, который в начале мая вернулся домой после нескольких месяцев в больнице, рассказал о своем состоянии и планах на будущее. Со слов прославленного архитектора, которому этим летом исполнится 85 лет, он надеется продолжить работу.

Напомним, Демирханов лишился фаланг пальцев из-за обморожения в конце февраля. Во время прогулки по набережной Качи он почувствовал себя плохо, упал в сугроб и пролежал там несколько часов. Ему частично удалили фаланги шести пальцев. 6 мая дочь пожилого архитектора забрала его домой и помогает ему восстанавливаться.

Накануне он пообщался с журналистами «7 канала» и рассказал о своих планах. Сообщается, что архитектор все еще слаб, поэтому гуляет только под присмотром внука. Сообщается также, что он хотел бы принять участие в обустройстве набережных Енисея — у Демирханова есть свой план реконструкции с игровыми площадками для детей, зонами отдыха для родителей, молодежи и пожилых людей.

Архитектор Арэг Демирханов рассказал о жизни после инсульта

Видео: www.trk7.ru

«Держусь, не плачу, не впадаю ни в какие истерики, надеюсь. Для меня форма существования, форма жизни — это, конечно же, любимая работа, но сейчас физическое состояние, увы, не соответствует. Хотя я, конечно, могу быть и консультантом, и участником проектирования», — рассказал Демирханов.

Демирханов Арэг Саркисович
Демирханов Арэг Саркисович
Заслуженный архитектор России

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