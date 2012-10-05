Мать пострадавшего в ДТП ребенка добивается реконструкции опасной дороги

Жительница Красноярска добивается реконструкции дачной дороги после аварии, случившейся, как она считает, из-за дорожных условий. Об этом корреспонденту Newslab.ru рассказала сама водитель.

ДТП, при котором маленькая дочь женщины получила серьезный перелом носа, произошла прошлым летом на перекрестке на 6 км дороги Красноярск — Минино. Женщина заявляет, что местности она не знает и руководствовалась правилами дорожного движения. Не увидев перед Т-образным перекрестком знака «Уступи дорогу», автоледи решила, что дороги равноценные, посмотрела в дорожное зеркало, висящее напротив переулка, и попала в аварию. Ударивший ее автомобиль появился неожиданно — его не было видно из-за высокого забора, стоящего вплотную к дороге.

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Теперь женщина ведет переписку с краевым управлением автодорог, министерством транспорта и правоохранительными органами, чтобы добиться реконструкции опасного участка. В «КрУДор» ей ответили: на исправление ситуации нужны значительные средства, которых у края нет, но пообещали в ближайшее время установить рядом с опасным перекрестком предупреждающие знаки и уже сделали разметку. Кроме этого, дорожники попросили садоводство снизить высоту мешающего обзору забора.

В ответе же министерства транспорта говорится, что власти не планируют реконструкцию этой автодороги даже в среднесрочной перспективе. В первую очередь ремонт пройдет на дороге через поселок Элита, по которой тоже можно попасть на станцию Минино.