На развитие транспорта края добавили миллиард

Программе по развитию транспортной системы Красноярского края увеличили финансирование. В связи с весенней корректировкой регионального бюджета объем средств увеличен на 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта края.

Напомним, госпрограмма состоит из нескольких подпрограмм: «Дороги Красноярья», «Развитие транспортного комплекса Красноярского края», «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации».

С учетом корректировки основные изменения коснутся подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Красноярского края». Так, на 268 млн рублей увеличится финансирование льготного проезда пассажиров по социальной карте на различных видах транспорта. Таким образом, всего в 2017 году на субсидирование проезда льготников запланировано 1,8 млрд рублей. Также вырастут субсидии на социально значимые автобусные маршруты с низким пассажиропотоком.

В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта «Алыкель» в летом вводится новая маршрутная схема авиаперевозок, которая потребует дополнительного краевого финансирования. В частности, около 200 млн рублей выделят из бюджета края на межрегиональные полеты по маршрутам Норильск — Новый Уренгой и Норильск — Сургут. Столько же средств поступит и из федерального бюджета.

Материалы по теме В Красноярском крае намерены увеличить расходы на дороги

Кроме того, изменятся параметры подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае». Как пояснили в Минтрансе, это связано с дальнейшим развитием системы фотовидеофиксации. На эти цели из бюджета края в текущем году выделят 31 млн рублей.

В рамках корректировки увеличат финансирование и мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья». Так, около 58 млн рублей дополнительно предусмотрено на содержание автозимника Енисейск — Ярцево — Ворогово — Бор. По поручению губернатора края 54 млн рублей выделено на устройство в этом году понтонной переправы через реку Кова в Кежемском районе, которая необходима для транспортной доступности поселков Недокура и Аксеново.

В итоге с учетом корректировки финансирование мероприятий госпрограммы в текущем году увеличилось на 1 млрд рублей. Общее финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2017-2019 годы» составит свыше 42 млрд рублей.