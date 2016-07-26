«Cоперники сильны, но будем бороться до конца»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол

27 мая в Красноярске прошли третий и четвёртый туры корпоративного чемпионата по волейболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы чемпионата, в третьем туре обошлось без неожиданностей. Фавориты выиграли свои матчи с одинаковым счётом 2:0. «Водоканал» переиграл «МТС», «ЭкоРЕСУРС» оказался сильнее «Эльдорадо», а «КрасЦемент» не оставил шансов «Билайну».

«Всё в порядке. Мы не расслаблялись, просто дали всем поиграть. Поэтому в концовке соперник сумел сравнять счёт, но затем забили своё и выиграли. В прошлом сезоне стали третьими, теперь очень постараемся улучшить результат», — поделился впечатлениями от игры Алексей Вишняков из команды «Водоканалпроект».

В четвёртом туре «Билайн» в невероятно напряжённом матче победил «МТС» — 2:1, а «ЭкоРесурс» в самом интересном поединке дня одержал волевую победу над «Водоканалом», «КрасЦемент» без особых проблем одолел «Эльдорадо» — 2:0 и стал единоличным лидером турнира.

«Очень рада, что удалось выиграть. У нас бывают провалы по ходу встречи, к счастью, в этот раз мы сумели их быстро преодолеть и на тай-брейке сыграли, как должны. Все ребята молодцы. Понимаем, что соперники очень сильны, но будем бороться до конца», — рассказала игрок «Билайна» Наталья Еркина.

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play