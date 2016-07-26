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«Cоперники сильны, но будем бороться до конца»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол
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«Cоперники сильны, но будем бороться до конца»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол

29 мая 17:31
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27 мая в Красноярске прошли третий и четвёртый туры корпоративного чемпионата по волейболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы чемпионата, в третьем туре обошлось без неожиданностей. Фавориты выиграли свои матчи с одинаковым счётом 2:0. «Водоканал» переиграл «МТС», «ЭкоРЕСУРС» оказался сильнее «Эльдорадо», а «КрасЦемент» не оставил шансов «Билайну».

«Всё в порядке. Мы не расслаблялись, просто дали всем поиграть. Поэтому в концовке соперник сумел сравнять счёт, но затем забили своё и выиграли. В прошлом сезоне стали третьими, теперь очень постараемся улучшить результат», — поделился впечатлениями от игры Алексей Вишняков из команды «Водоканалпроект».

Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В четвёртом туре «Билайн» в невероятно напряжённом матче победил «МТС» — 2:1, а «ЭкоРесурс» в самом интересном поединке дня одержал волевую победу над «Водоканалом», «КрасЦемент» без особых проблем одолел «Эльдорадо» — 2:0 и стал единоличным лидером турнира.

«Очень рада, что удалось выиграть. У нас бывают провалы по ходу встречи, к счастью, в этот раз мы сумели их быстро преодолеть и на тай-брейке сыграли, как должны. Все ребята молодцы. Понимаем, что соперники очень сильны, но будем бороться до конца», — рассказала игрок «Билайна» Наталья Еркина.

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair Play

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