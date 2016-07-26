Владелец «Мерседеса» добился компенсации за падение на машину мусорного бака

В Красноярске владелец автомобиля Mercedes Benz С180, на который упал бак с мусором, отсудил у коммунальщиков стоимость восстановительного ремонта и компенсацию морального вреда — 130 тыс. рублей.

Инцидент произошел в августе 2015 года — днем, на ул. Семафорной. На иномарку, припаркованную недалеко от мусорных контейнеров, опрокинулся один из баков. Металлическая ёмкость задела крыло автомобиля, а крышка контейнера упала на капот. В итоге на крыле и бампере дорогой иномарки остались царапины, а на капоте — точечные вмятины со снятием лакокрасочного слоя.

Суд установил, что в случившемся виновата управляющая компания «Фрегат», в обязанности которой также входит оказание услуги по вывозу мусора. Суд постановил взыскать с ООО УК «Фрегат» в пользу мужчины стоимость восстановительного ремонта машины — 67,6 тыс. рублей, 14,4 тыс. рублей в счет утраты ее товарной стоимости, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 43,5 тыс. рублей штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. В доход бюджета Красноярска с ответчика взыскали госпошлину в размере 2,9 тыс. рублей.

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В апелляционной жалобе коммунальщики указали на «грубую неосторожность самого водителя», уверяя, что он припарковал машину в зоне хранения мусорных контейнеров.

Но показания свидетелей и фотографии полицейских этого не подтвердили — машина находилась за пределами контейнерной площадки. В итоге Красноярский краевой суд оставил решение без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.