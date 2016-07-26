И. о. вице-мэра Красноярска нашли мертвым

И. о. заместителя главы Красноярска — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Юрия Парыгина нашли мертвым возле его дома. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в ГСУ СК по краю.

ЧП произошло сегодня вечером во дворе одного из домов в центре города. По предварительным данным, на теле 58-летнего погибшего чиновника имеются признаки падения с высоты. В настоящее время следователи и полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, рассматриваются разные версии.

Напомним, в марте этого года Парыгин стал победителем конкурса на пост вице-мэра Красноярска, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений, однако для вступления в должность его кандидатуру должны была согласовать сессия Горсовета.