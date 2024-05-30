Следователи начали проверку по факту гибели и. о. вице-мэра

Следователи ГСУ СК по краю проверяют обстоятельства смерти и. о. заместителя главы Красноярска — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Юрия Парыгина.

По уточнённым данным, тело мужчины нашли в восьмом часу вечера 29 мая во дворе высотного жилого дома по улице Декабристов. Соседи опознали в погибшем 58-летнего чиновника красноярской администрации.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

«Наряду с другими, следствие рассматривает версию о самоубийстве вследствие семейных неурядиц», — пояснили в управлении.

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Напомним, в начале этого года Парыгин оказался в центре скандала. Чиновник заявил, что общественница захватила его в заложники. В конце марта Парыгин победил в конкурсе на замещение вакантной должности вице-мэра, ответственного за имущество и землю.

На заседании комиссии депутаты не поддержали его кандидатуру, раскритиковав работу департамента и пригрозив проверками. Но окончательное решение должны были принять на ближайшей сессии красноярского Горсовета.