Флот Богучанской ГЭС открыл навигацию

С 5 июня катера «Гилюй», «Скат», «Упорный» и «Сильный», входящие в состав Водно-транспортного участка Богучанской ГЭС, приступят к выполнению задач в акватории ГЭС.

С судов специалисты гидротехнического цеха и лаборатории гидротехнических сооружений осмотрят элементы бетонной и каменно-набросной плотины, проведут проверку состояния боновых заграждений, защищающих бетонную плотину от приплывающей древесины и другого плавучего мусора, а входящие в состав экипажа «Гилюя» водолазная группа проверит рифовые комплексы, смонтированные в ближайших заливах водохранилища, на наличие рыбы.

«Подготовка к навигации включает в себя большой список работ на берегу: нужно обеспечить место стоянки катеров электроэнергией (береговым питанием и освещением), снабдить все плавсредства устойчивой и достаточной для судоходства связью, организовать охрану стоянки и доставку экипажей из города к причалам. Навигация у нас достаточно короткая, нужно отработать ее полностью», — отметил начальник Гидротехнического цеха Андрей Хамчук.

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Перед спуском судов на воду была организована комиссия, в которую вошли главный инженер станции Владислав Кобяков, начальник службы надежности и техники безопасности, начальник гидротехнического цеха, а также все капитаны судов. Члены комиссии проверили состояние каждого буксира после зимовки и составили акт приемки судов в эксплуатацию на навигацию.

Навигация завершится в конце октября, после чего все суда будут подняты на берег в месте зимнего хранения.