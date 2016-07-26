В Красноярске ветер «повесил» гигантский батут на забор администрации (видео)

В Октябрьском районе Красноярска порывы ветра снесли детский батут — ЧП произошло накануне в сквере «Серебряный».

Со слов очевидцев, в момент происшествия детей на аттракционе не было. Когда начался ветер, девушка, отвечающая за аттракцион, попросила всех уйти с надувных горок. После этого она начала «сдувать» аттракцион, но ветер оборвал тросы, и батут улетел на забор администрации Октябрьского района.

В пресс-службе районной администрации Newslab.ru рассказали, что владелец конструкции нарушил договор: вместо летнего кафе поставил в сквере батут. В настоящее время в департамент социально-экономического развития направлен акт о нарушении. В администрации предупредили, что если предприниматель еще раз нарушит условия, с ним расторгнут договор.