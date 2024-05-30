Красноярск вошел в рейтинг инновационных городов мира

Красноярск стал одним из самых инновационных городов мира. Рейтинг Innovation Cities Index 2016-2017 составило международное инновационное агентство 2thinknow.

Участниками рейтинга стали 500 городов, Красноярск среди них занял 412-ю строчку.

В рамках рейтинга города оценивались по 162 специальным индикаторам, среди которых развитие рыночных отношений, инвестиции в технологический прогресс, предпринимательский климат и другие показатели. Кроме того, составители рейтинга учитывали уровень развития науки, образования, здравоохранения, культуры, а также спортивной, финансовой и информационно-коммуникационной инфраструктуры города.

Красноярск в классификации составителей отнесли к группе городов с высокой оценкой конкурентоспособности во многих инновационных сегментах на мировом рынке.

Отметим, среди городов Сибири Красноярск занял второе место, опередив Омск (421 место), Томск (444 место) и Барнаул (446 место), которые вошли в категорию городов, обладающих потенциалом выхода на глобальный уровень. В общей сложности в международный рейтинг попали 40 городов России. Лидерами стали Москва (43 место), Санкт-Петербург (75 место) и Казань (339 место).

Ежегодное исследование Innovation Cities Index: Global проводится с 2007 года. Рейтинг позволяет определить потенциал участников в области создания, внедрения и трансляции инновационных идей.

Напомним, что в начале этого года Красноярский край уже отмечали на российском уровне. Тогда эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) впервые включили красноярскую территорию в число регионов — «сильных инноваторов». В рейтинге инновационного развития регионов России, составленном специалистами АИРР по итогам 2016 года, край вышел на 11 место, тогда как в прошлом году занимал только 22-е.