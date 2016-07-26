>
>
«Лидеры не поменялись»: депутаты Горсовета раскрыли доходы
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

«Лидеры не поменялись»: депутаты Горсовета раскрыли доходы

30 мая 16:20
2

Городской совет депутатов Красноярска опубликовал декларации о доходах парламентариев за 2016 год.

Согласно документам, председатель Горсовета Татьяна Казанова заработала за год 2,47 млн рублей, а в собственности у нее имеется лишь половина квартиры площадью 45 кв. метров. По сравнению с 2015 годом доход председателя вырос — ранее она декларировала 1,9 млн рублей.

Статус самого богатого депутата второй год подтвердил Владимир Егоров: руководитель строительной компании «Сибиряк» отчитался о доходе в 271,5 млн рублей. Однако в предыдущем году его доходы были вдвое больше, 564 млн рублей. В 2016-м его супруга добавила в семейный бюджет еще 44,7 млн рублей — это также рекорд среди жен народных избранников. На втором месте по доходам ресторатор Владимир Владимиров. По сравнению с 2015-м годом, он заработал на 14 млн рублей больше — 121,643 млн рублей.

Материалы по теме
«Закончили, не успев начать»: Горсовет не захотел обсуждать отставку 17 депутатов

Самыми «бедными» депутатами стали Владимир Кондрашев, заработавший за год 694,5 тыс. рублей, и Татьяна Рыкунова с годовым доходом в 419,9 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году сведения о доходах депутаты подавали впервые и некоторые сделали это с опозданием либо другими нарушениями, что привело к скандалу, который не исчерпан до сих пор — прокуратура требует лишить всех нарушителей мандатов.

Казанова Татьяна Ивановна
Казанова Татьяна Ивановна
Спикер Горсовета Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
Владимиров Владимир Владимирович
Владимиров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска
Рыкунова Татьяна Евгеньевна
Рыкунова Татьяна Евгеньевна
Депутат Горсовета Красноярска

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать