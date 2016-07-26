«Лидеры не поменялись»: депутаты Горсовета раскрыли доходы

Городской совет депутатов Красноярска опубликовал декларации о доходах парламентариев за 2016 год.

Согласно документам, председатель Горсовета Татьяна Казанова заработала за год 2,47 млн рублей, а в собственности у нее имеется лишь половина квартиры площадью 45 кв. метров. По сравнению с 2015 годом доход председателя вырос — ранее она декларировала 1,9 млн рублей.

Статус самого богатого депутата второй год подтвердил Владимир Егоров: руководитель строительной компании «Сибиряк» отчитался о доходе в 271,5 млн рублей. Однако в предыдущем году его доходы были вдвое больше, 564 млн рублей. В 2016-м его супруга добавила в семейный бюджет еще 44,7 млн рублей — это также рекорд среди жен народных избранников. На втором месте по доходам ресторатор Владимир Владимиров. По сравнению с 2015-м годом, он заработал на 14 млн рублей больше — 121,643 млн рублей.

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Самыми «бедными» депутатами стали Владимир Кондрашев, заработавший за год 694,5 тыс. рублей, и Татьяна Рыкунова с годовым доходом в 419,9 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году сведения о доходах депутаты подавали впервые и некоторые сделали это с опозданием либо другими нарушениями, что привело к скандалу, который не исчерпан до сих пор — прокуратура требует лишить всех нарушителей мандатов.