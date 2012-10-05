«Закончили, не успев начать»: Горсовет не захотел обсуждать отставку 17 депутатов

Депутаты Горсовета Красноярска сорвали внеочередную сессию. На ней им предстояло рассмотреть важные вопросы, касающиеся работоспособности самого представительного органа.

Напомним, в конце марта стало известно, что городской Совет депутатов могут покинуть 17 народных избранников, которые допустили ошибки при подаче прошлогодних деклараций о доходах. В прокуратуре пояснили, что еще 18 июля прошлого года просили председателя Горсовета рассмотреть вопрос о нарушителях, но представление проигнорировали, и прокурор обратился в суд. Первое заседание назначено на 7 июня.

На 18 апреля в Горсовете была запланирована внеочередная сессия, на которой первым вопросом значилось рассмотрение требования прокуратуры. Кроме этого, в предварительную повестку включили несколько вопросов, касающихся изменения списка постоянных комиссий Горсовета. Депутаты успели лишь зачитать свои запросы, а затем присутствующие депутаты не смогли утвердить повестку.

Судя по размещенным на официальном сайте Горсовета документам, для принятия повестки нужно было, чтобы из 26 присутствующих на сессии депутатов за нее проголосовали 19, но голосов набралось лишь 16. Еще два депутата проголосовали против повестки сессии, а 8 человек воздержались.

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«Состоялась самая короткая (и внеочередная) сессия в известной нам истории городского Совета. Точнее, как состоялась — не стали начинать, поскольку некоторые депутаты посчитали, что вопросы, вынесенные на внеочередную сессию, не настолько важны, чтобы созывать городской Совет для их рассмотрения», — рассказали представители пресс-службы Горсовета на официальной странице городского парламента в сети Facebook.