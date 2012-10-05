«Уволенный» красноярский депутат не смог вернуть мандат

Экс-депутату красноярского Горсовета Сергею Суртаеву суд не вернул депутатский мандат. 3 мая вступило в законную силу решение, вынесенное Центральным районным судом.

Напомним, в 2013 году Сергей Суртаев в возрасте 26 лет был выбран депутатом городского Совета депутатов, но вскоре стал фигурантом скандала, так как не являлся в военкомат. В 2016 году он подал заявление о выходе из состава Горсовета, а затем забрал его. Однако выяснилось, что Сергей Суртаев, как и некоторые другие его коллеги, не своевременно подал декларацию о доходах. Депутаты приняли решение о лишении мандата только его одного.

Оказалось, что в декабре бывший депутат подал заявление в Центральный районный суд, чтобы оспорить это решение. Однако суд признал, что все формальности при вынесении решения о лишении его полномочий были соблюдены. Сам Сергей Суртаев утверждал, что не мог подать документы вовремя из-за того, что находился в командировке.

Материалы по теме Сергея Суртаева исключили из красноярского Горсовета

«Доводы о том, что истец был в служебной командировке в республике Тува и не мог лично представить в Красноярский городской Совет депутатов сведения и, в целях соблюдения срока подачи сведений, вынужден был отправить их Почтой России, не принимаются судом, поскольку срок 30 апреля является пресекательным. Кроме того, по сообщению МУ МВД России „Красноярское“, камерами наружного видеонаблюдения автомобиль истца был зафиксирован 28 и 29 апреля; сведений о поездках в республику Тува путем сопоставления авиа и ж/д переездах не установлено; при изучении индексов, адресов почтовых отделений на конвертах, есть основания полагать, что они проставлены задними числами», — объясняется в решении суда.