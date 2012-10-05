Tele2 поддержала благотворительную гонку резиновых утят

Tele2 поддержала благотворительный заплыв резиновых утят, который 27 мая в Москве организовал фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

В этом году в мероприятии приняли участие 700 резиновых утят и более тысячи гостей из столицы и других городов. Помочь проекту также решили и коммерческие компании, которые зарегистрировали целые флотилии уточек для своих сотрудников. Резиновых утят выпустили в центральный пруд Воронцовского парка и с помощью брандспойта они поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту.

Владельцы двух самых быстрых уточек и хозяин «спортсмена», который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2. Смартфоны Samsung Galaxy A3 и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами и балансом в 1000 рублей достались владельцам уточек под номерами 1402, 66 и 2947. Поощрительные подарки получили обладатели еще 10 случайно выловленных «спортсменов».

В итоге организаторы собрали более 150 тыс. рублей, которые направят на поддержку организаций, работающих с детьми и подростками.

Утиный заплыв — распространенное благотворительное мероприятие, которое проходит во многих странах мира. В России фестиваль впервые был организован фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» в 2013 году и с тех пор проводится ежегодно.