Tele2 предлагает красноярскому бизнесу обновленный тарифный портфель

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет о запуске обновленных тарифных планов для бизнес-клиентов. С 23 мая красноярские предприниматели и компании смогут использовать большие пакеты минут, мультимедийных или текстовых сообщений и мобильного интернета по еще более выгодным ценам.

Абонентская плата на тарифе для руководителей и менеджеров — «Альфа» — составляет 750 рублей в месяц. За эти деньги клиент получит 2000 минут для разговоров со всей страной, 2000 сообщений и 15 Гб быстрого мобильного интернета. Тарифный план «Бета» с абонентской платой 450 рублей в месяц включает 1000 минут для исходящих звонков на все номера России, 1000 сообщений и 10 Гб интернет-трафика. На тарифном плане «Гамма» абоненту будут доступны 500 минут звонков, 500 сообщений и 5 Гб интернета за 250 рублей в месяц.

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Все пакетные тарифные планы включают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, которые не расходуют включенный в абонентскую плату пакет минут. При нахождении в любом регионе страны, кроме Севастополя и республики Крым, абоненты пакетных тарифных планов для бизнеса смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться мобильным интернетом, расходуя включенный в абонентскую плату пакет.

Более подробную информацию о параметрах тарифных планов для бизнеса можно получить на сайте.