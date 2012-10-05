Абоненты Tele2 качали вдвое больше в Ергаках и Бобровом логу

Tele2, альтернативный мобильный оператор, подводит итоги использования услуг связи в природном парке «Ергаки» и фан-парке «Бобровый лог». С началом лыжного сезона интернет-трафик в этих курортных зонах вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Максимальный объем передачи данных был зафиксирован в марте. Туристы, посетившие зимние курорты Красноярского края, приняли и передали около 7 Тб интернет-трафика. Этого объема достаточно, чтобы посмотреть более 7000 часов видео онлайн. Наиболее активно интернетом пользовались абоненты Tele2, посетившие комплекс «Ергаки» — только в марте клиенты оператора использовали 5,8 Тб трафика. Всего в зимний сезон 2016-2017 годов абоненты Tele2 на горнолыжных склонах «Ергаки» и «Бобрового лога» скачали свыше 35 Тб трафика, что в двое превышает аналогичный показатель прошлого года.
В курортных зонах рост объема потребления мобильного интернета связан не только с общим ростом популярности внутреннего туризма и горнолыжного спорта, но и с расширением территории покрытия сетей скоростного мобильного интернета. С помощью мобильного интернета Tele2 жители Красноярского края могут делиться самыми яркими моментами отдыха в социальных сетях и мессенджерах прямо с места событий — на склонах и у подножия гор и даже из кабинок подъемников.
«Природный парк „Ергаки“ и фан-парк „Бобровый лог“ популярны у любителей активного отдыха в любое время года, но традиционно высоким считается зимний сезон. Чтобы наши абоненты всегда могли комфортно пользоваться мобильной связью на отдыхе, мы используем новейшие технологии для увеличения емкости сети. Так, за год в крае скорость мобильного интернета в расчете на одного абонента выросла почти на треть. Наши специалисты продолжают работать над повышением качественных характеристик сети, внедряя новые технологические решения и повышая ее надежность», — пояснил технический директор красноярского филиала Tele2 Егор Шиянов.
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