Абоненты Tele2 качали вдвое больше в Ергаках и Бобровом логу

Tele2, альтернативный мобильный оператор, подводит итоги использования услуг связи в природном парке «Ергаки» и фан-парке «Бобровый лог». С началом лыжного сезона интернет-трафик в этих курортных зонах вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Максимальный объем передачи данных был зафиксирован в марте. Туристы, посетившие зимние курорты Красноярского края, приняли и передали около 7 Тб интернет-трафика. Этого объема достаточно, чтобы посмотреть более 7000 часов видео онлайн. Наиболее активно интернетом пользовались абоненты Tele2, посетившие комплекс «Ергаки» — только в марте клиенты оператора использовали 5,8 Тб трафика. Всего в зимний сезон 2016-2017 годов абоненты Tele2 на горнолыжных склонах «Ергаки» и «Бобрового лога» скачали свыше 35 Тб трафика, что в двое превышает аналогичный показатель прошлого года.

В курортных зонах рост объема потребления мобильного интернета связан не только с общим ростом популярности внутреннего туризма и горнолыжного спорта, но и с расширением территории покрытия сетей скоростного мобильного интернета. С помощью мобильного интернета Tele2 жители Красноярского края могут делиться самыми яркими моментами отдыха в социальных сетях и мессенджерах прямо с места событий — на склонах и у подножия гор и даже из кабинок подъемников.