Профсоюзные лидеры высоко оценили железногорский ГХК

Руководители профсоюзов России высоко оценили трудовые условия и деятельность железногорского Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ). 24 и 25 мая на ГХК с рабочим визитом побывали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) Игорь Фомичев.

Целью визита стало обсуждение рабочих вопросов с руководством предприятия и первичной профсоюзной организации ГХК, встреча с трудовым коллективом, а также знакомство с рабочими местами и условиями труда. Генеральный директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов представил гостям производства предприятия. Профсоюзные лидеры высоко оценили безопасные условия труда, которые создаются в атомной отрасли.

Значительную долю времени в плотном расписании двухдневного визита гости посвятили общению с профсоюзными лидерами Железногорска и ГХК. 24 мая Михаил Шмаков и Игорь Фомичев в городской администрации встретились с активом города и журналистами. На следующий день состоялась их встреча с профсоюзным активом Горно-химического комбината и дочерних хозяйствующих обществ.

В ходе беседы с профсоюзными лидерами и руководителями подразделений Михаил Шмаков и Игорь Фомичев подробно рассказали о трёх главных направлениях деятельности профсоюзов страны и атомной отрасли. Это рабочие места и зарплата, охрана труда и техника безопасности, соблюдение социальных гарантий. Также проинформировали о том, как профсоюзы на уровне государства отстаивают интересы трудящихся.

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Председатели профкомов подразделений комбината и ЗХО получили из первых уст исчерпывающие ответы на свои вопросы по широкому кругу тем: индексация заработной платы и индексирующие выплаты на предприятиях отрасли; решение спорных ситуаций при назначении ДМО — «атомной пенсии» и при несогласии с результатами специальной оценки условий труда; изменения в правилах присвоения ведомственного знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности»; назначение льготных трудовых пенсий; защита профсоюзом прав трудящихся в условиях роста тарифов на ЖКХ; действия профсоюза при сокращении работников; организация летнего отдыха детей и санаторно-курортного лечения; подготовка квалифицированных рабочих кадров для новых производств; спортивно-массовая работа. Встреча продолжалась более двух часов, участники отметили взаимную открытость и готовность совместно решать возникающие вопросы.