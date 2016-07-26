Железногорский ГХК получил награды на международной выставке в Москве

Железногорский Горно-химический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) успешно представил свои инновационные разработки на юбилейном 20-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, администрации президента РФ и Международной федерации ассоциаций изобретателей.

В этом году салон собрал представителей более 200 организаций из 22 регионов России и 25 стран мира. По итогам салона золотых медалей удостоены две разработки изобретателей ГХК: «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Герметичный пенал хранения ОЯТ». Серебряными наградами жюри салона отметило разработки: «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» и «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 и устройство для его осуществления». Последнее изобретение получило также специальный приз Invent Areny от президента чешского металлургического общества Яна Кобиелуша.

Но больше всего поздравлений от участников салона прозвучало, когда IFIA (Международная федерация ассоциаций изобретателей) отметила золотой медалью совместную разработку предприятий Госкорпорации «Росатом»: ФГУП «ГХК», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» и АО «ПО ЭХЗ» — «Способ получения радионуклида Никель-63 для бета-вольтаических источников тока».

«Таких наград было вручено всего две, — рассказал ведущий инженер УВЭД ГХК Артём Дудинский, эксперт ГХК на Салоне „Архимед-2017“. — И поэтому нас очень хвалили и поздравляли. Вдвойне было приятно, потому что эта разработка экспонировалась ещё на „Архимеде-2016“ — и вот теперь получила такую весомую награду!».

Напомним, что ранее эти изобретения ГХК уже взяли золото, три серебра и специальные награды на 45 Международной выставке изобретений «Inventions Geneva — 2017», которая проходила с 29 марта по 2 апреля в Женеве. Это один из наиболее крупных и престижных инновационных салонов в Европе и в мире.