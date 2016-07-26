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Железногорский ГХК получил награды на международной выставке в Москве
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Железногорский ГХК получил награды на международной выставке в Москве

31 мая 10:03
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Железногорский Горно-химический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) успешно представил свои инновационные разработки на юбилейном 20-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, администрации президента РФ и Международной федерации ассоциаций изобретателей.

В этом году салон собрал представителей более 200 организаций из 22 регионов России и 25 стран мира. По итогам салона золотых медалей удостоены две разработки изобретателей ГХК: «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Герметичный пенал хранения ОЯТ». Серебряными наградами жюри салона отметило разработки: «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» и «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 и устройство для его осуществления». Последнее изобретение получило также специальный приз Invent Areny от президента чешского металлургического общества Яна Кобиелуша.

Источник: www.sibghk.ru
Источник: www.sibghk.ru
Источник: www.sibghk.ru
Источник: www.sibghk.ru
Источник: www.sibghk.ru

Но больше всего поздравлений от участников салона прозвучало, когда IFIA (Международная федерация ассоциаций изобретателей) отметила золотой медалью совместную разработку предприятий Госкорпорации «Росатом»: ФГУП «ГХК», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» и АО «ПО ЭХЗ» — «Способ получения радионуклида Никель-63 для бета-вольтаических источников тока».

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«Таких наград было вручено всего две, — рассказал ведущий инженер УВЭД ГХК Артём Дудинский, эксперт ГХК на Салоне „Архимед-2017“. — И поэтому нас очень хвалили и поздравляли. Вдвойне было приятно, потому что эта разработка экспонировалась ещё на „Архимеде-2016“ — и вот теперь получила такую весомую награду!».

Напомним, что ранее эти изобретения ГХК уже взяли золото, три серебра и специальные награды на 45 Международной выставке изобретений «Inventions Geneva — 2017», которая проходила с 29 марта по 2 апреля в Женеве. Это один из наиболее крупных и престижных инновационных салонов в Европе и в мире.

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