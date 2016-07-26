Богучанская ГЭС получила награду как лидер среди генерирующих компаний России

Богучанская ГЭС получила награду как лидер рейтинга генерирующих компаний. В рамках годового общего собрания членов Ассоциации «НП Совет рынка» состоялось награждение победителей рейтингов, сформированных на основе официальной статистики органов государственной власти, информации организаций-партнеров, а также эксклюзивных данных экспертов «НП Совет рынка» по итогам 2016 года.

Грамоты победителям вручили заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко и председатель правления Ассоциации Максим Быстров.

«По традиции на общем собрании мы отмечаем компании, занявшие по итогам года первые места в рейтингах автоматизированной информационной системы „Рынки электроэнергии и мощности“. В этом году Ассоциация награждает победителей в одной номинации для сбытовых и трех номинациях для генерирующих компаний», — отметил Максим Быстров.

По итогам IV квартала и всего 2016 года Богучанская ГЭС заняла первое место в рейтинге «Генерирующие компании — эффективность на рынке». При определении лидера отрасли использовались данные по 73 генерирующим компаниям и предприятиям. Такой результат достигнут впервые за пять лет работы станции: в рейтингах по итогам 2014 и 2015 года Богучанская ГЭС два раза подряд занимала второе место.