Ради предупреждения об урагане в Красноярске перехватят телесигнал

Мэрия Красноярска напоминает горожанам, что 31 мая в центральных районах края возможны опасные явления погоды. Сегодня власти намерены перехватывать сигналы радио и телевещания, чтобы предупреждать жителей о надвигающейся буре.

Напомним, сегодня предстоящей ночью в городе и окрестностях ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, возможен град, ветер западный 15-20 м/с, местами 25-28 м/с.

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Главное управление по ГО и ЧС администрации призывает горожан соблюдать правила безопасного поведения: во время грозы воздержаться от выхода из зданий, проведения работ на открытом воздухе и на высоте; при передвижении на улицах и дорогах нужно соблюдать осторожность; нельзя находиться вблизи рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, других легких конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий и парковать вблизи них автомобили.

Также нельзя стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Переждать грозу и порывы сильного ветра советуют в ближайшем здании, в подземном переходе, нельзя укрываться на остановках общественного транспорта, около стен домов.

Единый телефон спасения — 112.

Отметим, 29 мая сильнейший ураган обрушился на Москву — по информации Гидрометцентра, порывы шквалистого ветра в этот день усиливались до 28 м/с. СМИ сообщали, что от последствий непогоды погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились почти 200. Жители столичного региона заявили, что их не предупреждали о приближающейся буре.